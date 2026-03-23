Fler flygresenärer till Köpenhamn – resandet till USA minskar

Under 2025 reste totalt 24,3 miljoner personer till eller från Stockholms flygplatser, enligt den senaste statistiken från Newsworthy. Det är något fler än året innan, men fortfarande lägre än nivåerna före pandemin.

Statistiken visar resenärernas första destination, och många utrikesresor kan innebära vidare flyg via bytesflygplatser. Den största delen av flygtrafiken i länet sker via Stockholm Arlanda Airport.

Enligt statistiken har efterfrågan på flyg till Köpenhamn ökat, medan resandet till USA och Karibien minskat. Trenden förklaras både av minskat inrikesflygande och en nedgång i chartertrafik. Samtidigt har den genomsnittliga sträckan per flygresa minskat jämfört med perioden före pandemin.

Rapporten visar att flygtrafiken i länet fortfarande är på en lägre nivå än före pandemin, även när man tar hänsyn till den sakta nedåtgående trenden för flygandet nationellt.

Av Erik Karlsson

Tre män för varje kvinnlig vd i Sigtuna

Kvinnor är fortfarande i tydlig minoritet på vd-poster i Sigtuna kommun. Vid årsskiftet hade 23 procent av aktiebolagen med registrerad vd i kommunen en kvinna på posten, enligt statistik från Bolagsverket som sammanställts av Newsworthy.

Arlanda ökade med sju procent i februari

Resandet via Arlanda fortsatte att öka i februari. Totalt reste drygt 1,6 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en uppgång med sju procent jämfört med samma månad i fjol. Det framgår av ett pressmeddelande från Swedavia.

