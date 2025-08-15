Foto: Daniel Iskandar

Fler elever per lärare i kommunen än snittet i landet

I grundskolor i kommunen går det i genomsnitt 13 elever på varje lärare. Det är fler än rikssnittet på 12 elever per lärare, visar ny statistik från Skolverket.

Lärartätheten i kommunen har varit i stort sett oförändrad de senaste åren och ligger på ungefär samma nivå som vid millennieskiftet, rapporterar Newsworthy. I Sigtuna finns totalt 20 grundskolor, varav fem har enskild huvudman. I dessa fristående skolor är snittet 12,9 elever per lärare.

Skillnader i lärartäthet mellan kommunala och fristående skolor finns även på riksnivå, där de fristående skolorna generellt har fler elever per lärare. Samtidigt varierar siffrorna kraftigt mellan olika kommuner – störst lärartäthet i landet har Dorotea, med 7,2 elever per lärare. I Stockholms län toppar Södertälje med 11,9 elever per lärare.

Enskilda resursskolor och resursklasser kan påverka statistiken, särskilt i mindre kommuner, vilket gör att siffrorna inte alltid är direkt jämförbara mellan olika orter.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

