Fler elever klarade gymnasieexamen på tre år

Allt fler elever klarar gymnasiet och tar en examen inom fyra år.

Andelen elever som klarade gymnasieexamen på tre år ökade i Sigtuna kommun, visar Skolverkets senaste statistik som sammanställts av Newsworthy. För yrkesprogrammen var andelen 79 procent, vilket var den högsta nivån sedan åtminstone läsåret 2013/14 och samma nivå som året innan.

Bland eleverna på högskoleförberedande program klarade 81 procent examen på tre år, en ökning med två procentenheter jämfört med föregående år. I riket som helhet ökade andelen både på yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Högst andel elever med examen i Sigtuna kommun hade Sigtunaskolan humanistiska läroverket, där 91 procent av eleverna på de nationella programmen klarade examen, enligt Newsworthy.

