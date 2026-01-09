Fler elever klarade gymnasieexamen på tre år

Allt fler elever klarar gymnasiet och tar en examen inom fyra år.
Andelen elever som klarade gymnasieexamen på tre år ökade i Sigtuna kommun, visar Skolverkets senaste statistik som sammanställts av Newsworthy. För yrkesprogrammen var andelen 79 procent, vilket var den högsta nivån sedan åtminstone läsåret 2013/14 och samma nivå som året innan.
Bland eleverna på högskoleförberedande program klarade 81 procent examen på tre år, en ökning med två procentenheter jämfört med föregående år. I riket som helhet ökade andelen både på yrkesprogram och högskoleförberedande program.
Högst andel elever med examen i Sigtuna kommun hade Sigtunaskolan humanistiska läroverket, där 91 procent av eleverna på de nationella programmen klarade examen, enligt Newsworthy.
Blåljus Polisen varnar för en ökning av bedrägeriförsök mot äldre i Stockholms län. Samtidigt har ett äldre par i Valsta i Märsta utsatts för grov stöld efter att okända personer tagit sig in i deras bostad.
Nyheter En ny vädervarning har utfärdats med risk för lokalt kraftiga snöbyar som kan påverka Sigtuna kommun under måndagen. Snöfallet kan ge besvärliga förhållanden i trafiken och störningar i kollektivtrafiken.
Nyheter Kraftigt vinterväder skapar omfattande problem på Arlanda, där både flygtrafik och bagagehantering påverkas. Resenärer har fått vänta i timmar och stora mängder bagage har samlats i terminalerna.