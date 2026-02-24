Fler barn föddes i kommunen – trots historiskt lågt barnafödande i landet

Barnafödandet i Sverige nådde en ny bottennivå under 2025. För fjärde året i rad minskade antalet födda barn i landet. I Sigtuna kommun gick utvecklingen däremot åt motsatt håll.

Under 2025 föddes 595 barn i Sigtuna, vilket var 78 fler än året innan, enligt statistik från Statistiska centralbyrån. Kommunen var därmed en av de få i landet där barnafödandet ökade.

Samtidigt minskade barnafödandet i 16 av 21 län och i 161 av Sveriges 290 kommuner. Det summerade fruktsamhetstalet – antalet barn per kvinna – uppgick till 1,42 under 2025, den lägsta nivån som uppmätts i Sverige.

Sigtuna kommuns befolkning ökade under året till 53 365 invånare. Det är en ökning med 598 personer, motsvarande 1,1 procent, jämfört med 2024.

Nationellt uppgick folkmängden till 10 605 529 invånare, en ökning med 17 819 personer eller 0,2 procent. Totalt växte 109 kommuner medan 180 minskade i befolkning under året. I absoluta tal var den totala folkökningen i Sverige den lägsta sedan slutet av 1990-talet.