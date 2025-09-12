Fler barn drabbade av vräkning i Sigtuna kommun

Under årets första halvår berördes sex barn av vräkningar i Sigtuna kommun. Fyra ärenden registrerades hos Kronofogden, där sex barn var folkbokförda på de aktuella adresserna. Ytterligare två barn, som inte var skrivna där, påverkades också.

Antalet barn som drabbats ökar något jämfört med samma period 2024, då tre barn berördes. 2023 noterades dock ett rekord när 16 barn påverkades i fyra ärenden. I övrigt har utvecklingen de senaste fem åren legat på mellan två och fem barn per år.

Enligt Kronofogden är det viktigt att arbeta förebyggande för att undvika vräkningar.

– Varje barn som drabbas av en vräkning befinner sig i en mycket utsatt situation, oavsett om de bor på heltid eller deltid hos den förälder som blir vräkt. Det kan få långtgående konsekvenser, både vad gäller trygghet, skolgång och hälsa, säger Reza Baars, chef för den förebyggande verksamheten på myndigheten.

Kronofogden har sedan 2022 ett regeringsuppdrag att stärka den lokala samverkan i det vräkningsförebyggande arbetet. Insatserna kan handla om budgetrådgivning, avbetalningsplaner eller mer komplexa stödinsatser där psykisk ohälsa eller missbruk finns med i bilden.

– Erfarenheten visar att ju tidigare man upptäcker att någon riskerar att bli vräkt, desto större är möjligheterna att tillsammans hitta lösningar och förhindra att det går så långt, säger Baars.