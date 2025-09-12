Foto: Kronofogden

Fler barn drabbade av vräkning i Sigtuna kommun

Under årets första halvår berördes sex barn av vräkningar i Sigtuna kommun. Fyra ärenden registrerades hos Kronofogden, där sex barn var folkbokförda på de aktuella adresserna. Ytterligare två barn, som inte var skrivna där, påverkades också.

Antalet barn som drabbats ökar något jämfört med samma period 2024, då tre barn berördes. 2023 noterades dock ett rekord när 16 barn påverkades i fyra ärenden. I övrigt har utvecklingen de senaste fem åren legat på mellan två och fem barn per år.

Enligt Kronofogden är det viktigt att arbeta förebyggande för att undvika vräkningar.
– Varje barn som drabbas av en vräkning befinner sig i en mycket utsatt situation, oavsett om de bor på heltid eller deltid hos den förälder som blir vräkt. Det kan få långtgående konsekvenser, både vad gäller trygghet, skolgång och hälsa, säger Reza Baars, chef för den förebyggande verksamheten på myndigheten.

Kronofogden har sedan 2022 ett regeringsuppdrag att stärka den lokala samverkan i det vräkningsförebyggande arbetet. Insatserna kan handla om budgetrådgivning, avbetalningsplaner eller mer komplexa stödinsatser där psykisk ohälsa eller missbruk finns med i bilden.
– Erfarenheten visar att ju tidigare man upptäcker att någon riskerar att bli vräkt, desto större är möjligheterna att tillsammans hitta lösningar och förhindra att det går så långt, säger Baars.

Av Erik Karlsson

Fågeltornet vid Fysingen renoveras

Notiser Renoveringsarbetet av fågeltornet vid Fysingen har påbörjats. Tornets bottenplatta ska åtgärdas och efter avslutat arbete blir tornet åter tillgängligt för fågelskådning.

Risk för skyfall i kommunen

Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i både Stockholm och Uppsala län, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll den 10 september klockan 17.00 fram till natten mot torsdag klockan 03.00.

Förslag om rondell vid infarten till Til/Svalängen

Notiser Ett medborgarförslag om att anlägga en cirkulationsplats där Märstavägen ansluter till väg 263 kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Förslaget anses dock besvarat eftersom kommunen inte har rådighet över väg 263, som är Trafikverkets ansvar.

ambulanskrisen

27 nya ambulanser till Stockholm – personalbrist kvarstår

Notiser Under sommaren har ambulanssjukvården i Stockholms län präglats av personalbrist och fordon som stått stilla. Som en del i att förbättra situationen har Region Stockholm köpt in 27 nya ambulanser som tas i bruk i oktober, rapporterar SVT Stockholm.

Par stormade gate på Arlanda

Blåljus Ett par som var sena till sitt flyg på Arlanda försökte ta sig in genom en stängd gate – men i stället för att hinna med planet möttes de av polis.

Blottare på pendeln till Arlanda

Blåljus Tidigt på söndagsmorgonen larmades polisen om en man som blottat sig på ett pendeltåg nära Arlanda. Händelsen inträffade strax före halv sju och flera resenärer slog larm.