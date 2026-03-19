Fler arbetslösa – färre med sjukpenning i Sigtuna

Antalet personer som försörjs av arbetslöshetsersättning ökar i Sigtuna kommun, samtidigt som färre får sjukpenning. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån.

Under 2025 steg antalet som försörjdes av arbetslöshetsersättning från 606 till 707 helårspersoner, en ökning med 16,8 procent. Samtidigt minskade antalet som försörjs av sjukpenning med 3 procent till 924 personer.

– Den övergripande bilden är att antalet som försörjdes via sjukpenning minskar under 2025, medan antalet som försörjdes via arbetslöshetsersättning fortsätter att öka. Sigtuna kommun följer den trenden, säger Johan Lindberg, utredare på SCB.

Totalt försörjdes 3 622 personer i kommunen av olika bidrag och ersättningar, vilket motsvarar 11,3 procent av befolkningen. Trenden är densamma i landet som helhet, där arbetslöshetsersättningen ökar medan sjukpenningen minskar.