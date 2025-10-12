Fjärde raka segern för Skånela

Skånela tog sin fjärde raka seger i allsvenskan efter att ha besegrat Varberg med 26–20 på lördagen. Märstalaget tog ledningen tidigt och höll den genom hela matchen.
Efter 14 minuter stod det 3–5, och några minuter senare hade Skånela gått upp till 3–9. Vid halvtid ledde laget med 13–11. I den andra halvleken utökades ledningen till 18–13 efter 41 minuter, och slutresultatet skrevs till 26–20.
Simon Lindberg blev främste målskytt med sex mål. Elias Lundstad gjorde fem, medan Tobias Johansson och Max Broman satte fyra var.
Nästa match spelas hemma i Vikingahallen på lördag, då Skånela möter Lugi – ett toppmöte mellan två lag i den övre delen av tabellen.
Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.
Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.
Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.