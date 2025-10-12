Fjärde raka segern för Skånela

Skånela tog sin fjärde raka seger i allsvenskan efter att ha besegrat Varberg med 26–20 på lördagen. Märstalaget tog ledningen tidigt och höll den genom hela matchen.

Efter 14 minuter stod det 3–5, och några minuter senare hade Skånela gått upp till 3–9. Vid halvtid ledde laget med 13–11. I den andra halvleken utökades ledningen till 18–13 efter 41 minuter, och slutresultatet skrevs till 26–20.

Simon Lindberg blev främste målskytt med sex mål. Elias Lundstad gjorde fem, medan Tobias Johansson och Max Broman satte fyra var.

Nästa match spelas hemma i Vikingahallen på lördag, då Skånela möter Lugi – ett toppmöte mellan två lag i den övre delen av tabellen.