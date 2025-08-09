Foto: Daniel Iskander

Fiskeförbud i Garnsviken ska hjälpa hotade fiskar

Det råder fiskeförbud i Garnsvukeb för att skydda asp och gös under lekperioden.

I Garnsviken är det förbjudet att fiska mellan 1 april och 15 juni. Syftet är att skydda den rödlistade aspen och gösen när de leker, rapporterar Sveriges Radio.

Förbudet infördes för två år sedan och är det enda fiskefredningsområdet i hela Mälaren. Det kan ta många år innan man ser resultat, men förhoppningen är att fler fiskar ska kunna växa upp och att bestånden på sikt ska bli starkare.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

