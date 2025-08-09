Fiskeförbud i Garnsviken ska hjälpa hotade fiskar

Det råder fiskeförbud i Garnsvukeb för att skydda asp och gös under lekperioden.
I Garnsviken är det förbjudet att fiska mellan 1 april och 15 juni. Syftet är att skydda den rödlistade aspen och gösen när de leker, rapporterar Sveriges Radio.
Förbudet infördes för två år sedan och är det enda fiskefredningsområdet i hela Mälaren. Det kan ta många år innan man ser resultat, men förhoppningen är att fler fiskar ska kunna växa upp och att bestånden på sikt ska bli starkare.
