Fiskeförbud i Garnsviken mellan april och juni

Från 1 april till 15 juni råder totalt fiskeförbud i Garnsviken. Syftet är att skydda lekande gös och den rödlistade aspen.

Hav- och vattenmyndigheten har utfärdat fiskeförbud i Garnsviken. Förbudet gäller hela Garnsviken samt ett område som sträcker sig 100 meter ut i Mälaren från Färjestadsbron, från Mellanudde på västra sidan till Kaninholmen på östra sidan, söder om bron. Under perioden ska inga fiskar tas, för att säkerställa att gös och aspar får möjlighet att leka utan störningar.