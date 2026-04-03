Fiskeförbud i Garnsviken mellan april och juni

Från 1 april till 15 juni råder totalt fiskeförbud i Garnsviken. Syftet är att skydda lekande gös och den rödlistade aspen.
Hav- och vattenmyndigheten har utfärdat fiskeförbud i Garnsviken. Förbudet gäller hela Garnsviken samt ett område som sträcker sig 100 meter ut i Mälaren från Färjestadsbron, från Mellanudde på västra sidan till Kaninholmen på östra sidan, söder om bron. Under perioden ska inga fiskar tas, för att säkerställa att gös och aspar får möjlighet att leka utan störningar.
Nyheter Rosersberg blir en av de första platserna i landet där särskilda avdelningar för barn och unga inom Kriminalvården ska startas. Planen är att verksamheten ska vara i drift från den 1 juli 2026.
Nyheter Planer på ett pilotprojekt med självkörande pendeltåg växer fram i Sigtuna kommun. Sträckan som pekas ut går mellan Märsta, Rosersberg, Sigtuna och Stockholm Arlanda Airport – ett av de mest trafikerade områdena i norra länet.