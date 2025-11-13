Finnair utökar på Arlanda med start till våren

Till sommaren expanderar Finnair på Arlanda med att erbjuda direkttrafik till Stavanger i Norge.
Finnair stärker sin närvaro på Stockholm Arlanda Airport med en ny linje till Stavanger i Norge inför sommarsäsongen 2026. Linjen börjar trafikeras den 29 mars och får dagliga avgångar.
Utökningen är en del av Finnairs satsning på att bygga ut sitt europeiska nätverk och förbättra tillgängligheten mellan de nordiska länderna. Förutom den nya linjen från Arlanda lanserar flygbolaget även rutter från Umeå till Vasa och Helsingfors. – Att Finnair lägger till nya direktlinjer från både Stockholm Arlanda och Umeå är ett tydligt tecken på den starka efterfrågan som finns på resor till och från Sverige. De nya linjerna stärker tillgängligheten i flera regioner, säger Charlotte Ljunggren, marknads- och försäljningsdirektör på Swedavia.
Näringsliv Antalet flygförbindelser i Stockholmsregionen har minskat med fyra procent mellan 2023 och 2025, enligt en ny rapport från Copenhagen Economics. Minskningen beror främst på färre avgångar från Bromma, Skavsta och Västerås, medan Arlanda nu står för 99 procent av regionens flygtrafik.
Näringsliv Sigtuna klättrar fyra placeringar i årets SmåföretagarIndex från Småföretagarnas Riksförbund och rankas nu som nummer 148 av landets 290 kommuner. Trots förbättringen har småföretagen i kommunen sämre förutsättningar än i många andra delar av Stockholms län.
Näringsliv Swedavias styrelse har utsett Mats Johannesson till ny vd och koncernchef för det statliga flygplatsbolaget. Han lämnar därmed sin nuvarande roll som vd och koncernchef för omsorgsbolaget Team Olivia.
Partner När vintern tar grepp om Sverige förbjuder flera kommuner dubbdäck på utpekade innerstadsgator. För dig som pendlar mellan förort och city är nyckeln att förstå hur lokala gator med dubbdäcksförbud samspelar med nationella vinterdäckregler - så att du håller dig laglig hela vägen.
Näringsliv Stjärnkocken och entreprenören Pontus Frithiof etablerar sitt nya restaurang- och cafékoncept i Arlandastad. Satsningen sker i samarbete med Arlandastad Group och planeras att öppna under första kvartalet 2026.
Näringsliv Swedavia redovisar ett fortsatt positivt resultat för årets tredje kvartal, med ökad nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat. Bolaget uppger att efterfrågan på flygresor ökade både inrikes och utrikes, samtidigt som de kommersiella intäkterna steg.
Näringsliv Quality Hotel Arlanda XPO fortsätter att imponera i hotellbranschen. För fjärde året i rad har hotellet utsetts till Sweden’s Leading Conference Hotel av World Travel Awards, ett pris som hyllar framstående insatser inom turism och gästupplevelser världen över.
Näringsliv Runt om i världen pågick modeveckor och så även på Sveriges största flygplats, Arlanda. Under fredagen förvandlades Terminal 5 till en stor catwalk för en dag när butikerna på flygplatsens nya Marknadsplats visade upp höstens mode för förbipasserande resenärer.
Näringsliv Simon Cardenas, 22 år, från Hotell Kristina har korats till Europas bästa konferenskock i juniorklassen. Titeln togs under Europafinalen i matlagningstävlingen Copper Skillet som hölls i Högbo utanför Gävle.
Näringsliv Stavhopparen och världsrekordinnehavaren Armand ”Mondo” Duplantis har fått sin plats på Arlandas välkända porträttvägg ”Welcome to my hometown”. Under tisdagen avtäcktes hans porträtt i bagagehallen i Terminal 5.