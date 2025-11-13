Finnair utökar på Arlanda med start till våren

Till sommaren expanderar Finnair på Arlanda med att erbjuda direkttrafik till Stavanger i Norge.

Finnair stärker sin närvaro på Stockholm Arlanda Airport med en ny linje till Stavanger i Norge inför sommarsäsongen 2026. Linjen börjar trafikeras den 29 mars och får dagliga avgångar.

Utökningen är en del av Finnairs satsning på att bygga ut sitt europeiska nätverk och förbättra tillgängligheten mellan de nordiska länderna. Förutom den nya linjen från Arlanda lanserar flygbolaget även rutter från Umeå till Vasa och Helsingfors.

– Att Finnair lägger till nya direktlinjer från både Stockholm Arlanda och Umeå är ett tydligt tecken på den starka efterfrågan som finns på resor till och från Sverige. De nya linjerna stärker tillgängligheten i flera regioner, säger Charlotte Ljunggren, marknads- och försäljningsdirektör på Swedavia.