Foto: Finnair

Finnair utökar på Arlanda med start till våren

Till sommaren expanderar Finnair på Arlanda med att erbjuda direkttrafik till Stavanger i Norge.

Finnair stärker sin närvaro på Stockholm Arlanda Airport med en ny linje till Stavanger i Norge inför sommarsäsongen 2026. Linjen börjar trafikeras den 29 mars och får dagliga avgångar.

Utökningen är en del av Finnairs satsning på att bygga ut sitt europeiska nätverk och förbättra tillgängligheten mellan de nordiska länderna. Förutom den nya linjen från Arlanda lanserar flygbolaget även rutter från Umeå till Vasa och Helsingfors.
– Att Finnair lägger till nya direktlinjer från både Stockholm Arlanda och Umeå är ett tydligt tecken på den starka efterfrågan som finns på resor till och från Sverige. De nya linjerna stärker tillgängligheten i flera regioner, säger Charlotte Ljunggren, marknads- och försäljningsdirektör på Swedavia.

Av Erik Karlsson

Arlanda rankas som Europas punktligaste storflygplats

Näringsliv Swedavia redovisar ett fortsatt positivt resultat för årets tredje kvartal, med ökad nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat. Bolaget uppger att efterfrågan på flygresor ökade både inrikes och utrikes, samtidigt som de kommersiella intäkterna steg.

Quality Hotel Arlanda XPO prisas för fjärde året i rad

Näringsliv Quality Hotel Arlanda XPO fortsätter att imponera i hotellbranschen. För fjärde året i rad har hotellet utsetts till Sweden’s Leading Conference Hotel av World Travel Awards, ett pris som hyllar framstående insatser inom turism och gästupplevelser världen över.

Terminal 5 blev Catwalk – Firade modevecka

Näringsliv Runt om i världen pågick modeveckor och så även på Sveriges största flygplats, Arlanda. Under fredagen förvandlades Terminal 5 till en stor catwalk för en dag när butikerna på flygplatsens nya Marknadsplats visade upp höstens mode för förbipasserande resenärer.