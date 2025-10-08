Finansmarknadsministern besökte Märsta – pratade bostäder och infrastruktur

Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) var i Märsta under onsdagen tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M). Fokus låg på bostadsfrågor, infrastruktur och den lokala utvecklingen i Sigtuna kommun.

Under besöket gjorde Wykman ett stopp i Steninge slottsby där han och Askerson pratade om skola, närservice och bostadsbyggande. Wykman menade att området kan vara ett föredöme för hur bostadsområden kan utvecklas i hela Sverige.

– Det vi sett idag är ett föregångsexempel på det vi behöver göra i Sverige, sa han.

Ministern pekade på att Sigtuna ligger före i att möta den demografiska utvecklingen och erbjuder bostäder som många vill ha, till exempel småhus och radhus. Han pratade också om vikten av att det ska vara tryggt att finansiera ett hem och hur regler kring bolån och amorteringar påverkar möjligheten att skaffa bostad.

Askerson sa att det alltid är roligt att visa upp kommunens projekt och planer, och att infrastrukturen är en viktig fråga i samtalen med regeringen.

– Sju av tio svenskar vill bo i småhus, och Sigtuna är en kommun där det går att bygga nya områden, sa han.

Han menade också att det är positivt att regeringen är mer villig att satsa på Arlanda och utveckla flygplatsen.

Under eftermiddagen deltog Wykman även i den lokala kampanjen vid nya Sätuna torg där han tillsammans med partikollegor träffade pendlare och märstabor. Senare på kvällen väntar ett medlemsmöte där han ska prata om ekonomi, infrastruktur och hur regeringen hanterat lågkonjunkturen.