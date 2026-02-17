Finalister i Franchisegalan öppnar Taco Bar i Märsta

Bröderna Goran och Mario Tvrtkovic, finalister i kategorin Årets Franchisetagare i Svenska Franchisegalan 2026, öppnar inom kort en ny Taco Bar-restaurang i Märsta.

Goran och Mario Tvrtkovic har utsetts till finalister i kategorin Årets Franchisetagare i Svenska Franchisegalan 2026. Nu står det klart att de etablerar en ny restaurang i Märsta. Bröderna driver sedan tidigare tre restauranger inom Taco Bar i Stockholm och den nya satsningen blir deras fjärde inom kedjan.

– Att bli finalister i en nationell gala där franchisetagare från hela Sverige och många olika branscher bedöms är ett väldigt fint erkännande. Det är ett kvitto på det arbete vi gör varje dag tillsammans med våra team, säger Goran Tvrtkovic.

Etableringen i Märsta beskrivs som ett strategiskt val.

– Märsta är en plats med mycket rörelse och potential. Vi ser fram emot att bli en del av det lokala utbudet och skapa en härlig mötesplats för både familjer, unga och alla som vill ha god Tex-Mex i vardagen, säger Mario Tvrtkovic.

Invigningen är preliminärt planerad till slutet av mars 2026.