Ferla får ramavtal för energiförvaltning hos SigtunaHem

Ferla har tecknat ett nytt ramavtal med det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem. Avtalet gäller tjänster inom energiförvaltning för bolagets fastigheter.

I uppdraget ingår bland annat förebyggande och avhjälpande underhåll, energieffektiviseringsåtgärder, driftövervakning samt arbete med långsiktiga strategier för att minska energianvändningen. Avtalet är en del av SigtunaHems arbete med att sänka energiförbrukningen och minska klimatpåverkan i fastighetsbeståndet. Bolaget har sedan tidigare satt upp mål kring energieffektivisering och hållbar förvaltning. Samarbetet innebär att energianvändningen i fastigheterna ska följas upp och utvecklas över tid med fokus på effektiv drift och minskade utsläpp.