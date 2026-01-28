Ferla får ramavtal för energiförvaltning hos SigtunaHem
Ferla har tecknat ett nytt ramavtal med det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem. Avtalet gäller tjänster inom energiförvaltning för bolagets fastigheter.
I uppdraget ingår bland annat förebyggande och avhjälpande underhåll, energieffektiviseringsåtgärder, driftövervakning samt arbete med långsiktiga strategier för att minska energianvändningen. Avtalet är en del av SigtunaHems arbete med att sänka energiförbrukningen och minska klimatpåverkan i fastighetsbeståndet. Bolaget har sedan tidigare satt upp mål kring energieffektivisering och hållbar förvaltning. Samarbetet innebär att energianvändningen i fastigheterna ska följas upp och utvecklas över tid med fokus på effektiv drift och minskade utsläpp.
Bostad En familj i Märsta som under en längre tid haft råttor inne i sin lägenhet har nu fått problemet åtgärdat och beviljats ekonomisk kompensation. Hyresvärden har genomfört åtgärder i bostaden och familjen får en hyressänkning på 30 procent under sju månader, motsvarande cirka 18 000 kronor.
Bostad Sigtuna kommun placerades på plats 232 av 238 i Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings senaste ranking över ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden. Det är en marginell förbättring från förra årets placering på 234.
Bostad Andrahandsmarknaden i Storstockholm visar en tudelad utveckling. En ny rapport visar att hyrorna för andrahandslägenheter har stigit i innerstaden men minskat i många av länets ytterkommuner. Det rapporterar SVT Stockholm med hänvisning till siffror från bostadstjänsten Qasa.
Bostad Hyresgästföreningen i Sigtuna har överklagat kommunens beslut att godkänna en ny detaljplan för Skeppargränd, där det tidigare låg en restaurang med namnet 32 rum och kök. Planen innebär att det kan byggas flervåningshus på platsen – något som många boende är kritiska till.