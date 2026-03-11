Fem personer åtalas för cannabissmuggling via Arlanda

Fem personer har åtalats vid Jönköpings tingsrätt för smuggling av 32,8 kilo cannabis från USA, där försändelsen passerade Arlanda. Cannabis doldes i två träbord som skickats till ett småländskt byggföretag.

Tullverket upptäckte gömman i oktober när ett bord röntgades på en godsterminal på Arlanda. Narkotikan var förpackad i 36 vakuumförpackade påsar med ett beräknat värde på drygt fyra miljoner kronor.

Två kvinnor som försökte hämta ut försändelsen på Arlanda greps senare i Stockholm, medan tre män kopplades till smugglingen via husrannsakningar i Småland och Stockholmsområdet. Bland annat hittades amfetamin, Tramadol och kontanter vid gripandena.

Åklagaren har begärt grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott för de åtalade, samt utvisning efter avtjänat straff för den 51-årige irakiske medborgaren. Företagaren som beställt borden riskerar även sju års näringsförbud.