På bilden från vänster: Coach Mohammed Qatanani, Melody Hosseini, Tea Karlberg, Nazaah Waliullah, Sami Petäjistö, Izabella källstrand, Jani Petäjistö och coach Jens Lundin.Foto: Insändarbild/Kim Taekwondo

Fem medaljer i Malmö

Kim Taekwondo imponerade på nationell nivå. Under helgens deltävling av Svenska Cupen 2 i Malmö tog klubbens elitlag hem totalt fem medaljer – två guld, ett silver och två brons.

Guldmedaljerna gick till Nazaah Waliullah i -46 kg och Izabella Källstrand i -57 kg. Jani Petäjistö tog silver i -68 kg, medan Tea Karlberg (-57 kg) och Sami Petäjistö knep varsin bronsmedalj.

För Izabella Källstrand innebar helgens seger hennes andra raka guld, vilket placerar henne på förstaplats i totalställningen med 20 poäng efter två deltävlingar. Även Nazaah Waliullah stärkte sin position och ligger nu tvåa totalt efter sin guldinsats.

Av Erik Karlsson
herrallsvenskan

Fjärde raka segern för Skånela

Handboll Skånela tog sin fjärde raka seger i allsvenskan efter att ha besegrat Varberg med 26–20 på lördagen. Märstalaget tog ledningen tidigt och höll den genom hela matchen.

hockeyettan

Wings vann hemma mot Surahammar

Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.

Skånela vidare i USM efter storsegrar

Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.

herrallsvenskan

Skånela körde över Enköping i premiären

Handboll Skånela rivstartade säsongen i herrallsvenskan genom att besegra Enköping med klara siffror. Redan i paus stod det 21–13 i Vikingahallen, och till slut skrevs segersiffrorna till 36–23.

division 5

Rosersbergs IK ny serieledare i division 5

Fotboll Rosersbergs IK tog en tung seger i toppmötet borta mot Almunge och kliver därmed upp som ny serieledare i division 5. Laget toppar tabellen på målskillnad tillsammans med Enköpings IS.