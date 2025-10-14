Fem medaljer i Malmö

Kim Taekwondo imponerade på nationell nivå. Under helgens deltävling av Svenska Cupen 2 i Malmö tog klubbens elitlag hem totalt fem medaljer – två guld, ett silver och två brons.

Guldmedaljerna gick till Nazaah Waliullah i -46 kg och Izabella Källstrand i -57 kg. Jani Petäjistö tog silver i -68 kg, medan Tea Karlberg (-57 kg) och Sami Petäjistö knep varsin bronsmedalj.

För Izabella Källstrand innebar helgens seger hennes andra raka guld, vilket placerar henne på förstaplats i totalställningen med 20 poäng efter två deltävlingar. Även Nazaah Waliullah stärkte sin position och ligger nu tvåa totalt efter sin guldinsats.