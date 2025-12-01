Foto: UC

Fem konkurser under november

Under november registrerades fem konkurser i Sigtuna kommun. Bland de bolag som försattes i konkurs finns Legacy Bygg AB, som omsatte 6,8 miljoner kronor, samt HS1 Bemanning AB, Cedar Point AB, Firedev AB och Scandinavian Air Bridge AB.

För de första elva månaderna i år har kommunen totalt registrerat 63 konkurser, vilket motsvarar en ökning med 26 procent jämfört med samma period föregående år.

Samtidigt pekar HUI Researchs julhandelsrapport mot en stark decembermånad, där julhandeln väntas öka med omkring fem procent och för första gången passera 100 miljarder kronor. Lägre räntor, dämpad inflation och en mer optimistisk hushållsekonomi skapar bättre förutsättningar för detaljhandeln.
– Detaljhandeln har rört sig kraftigt upp och ner under året. Julhandeln blir helt avgörande, inte bara för omsättningen i december utan för hela branschens självförtroende inför nästa år. Vi ser tidiga tecken på att konsumenterna vågar öppna plånboken igen, men mycket hänger på hur stark månaden blir, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC.

Av Erik Karlsson

Nytt branschpartnerskap mellan Training Partner och Formac

Näringsliv Training Partner Nordic AB och Formac Production AB inleder ett nytt samarbete med fokus på att stärka kompetens, säkerhet och teknikutveckling inom fordons- och maskinområdet. Partnerskapet kombinerar utbildning och produktlösningar för att möta en snabbt föränderlig bransch.

Arbetslösheten ökar i Sigtuna

Näringsliv Arbetslösheten i Sigtuna kommun steg under oktober och ligger nu över både läns- och rikssnittet. Totalt var 2 364 personer inskrivna som arbetssökande, en ökning jämfört med samma period förra året.

Arlanda rankas som Europas punktligaste storflygplats

Näringsliv Swedavia redovisar ett fortsatt positivt resultat för årets tredje kvartal, med ökad nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat. Bolaget uppger att efterfrågan på flygresor ökade både inrikes och utrikes, samtidigt som de kommersiella intäkterna steg.

Quality Hotel Arlanda XPO prisas för fjärde året i rad

Näringsliv Quality Hotel Arlanda XPO fortsätter att imponera i hotellbranschen. För fjärde året i rad har hotellet utsetts till Sweden’s Leading Conference Hotel av World Travel Awards, ett pris som hyllar framstående insatser inom turism och gästupplevelser världen över.

Terminal 5 blev Catwalk – Firade modevecka

Näringsliv Runt om i världen pågick modeveckor och så även på Sveriges största flygplats, Arlanda. Under fredagen förvandlades Terminal 5 till en stor catwalk för en dag när butikerna på flygplatsens nya Marknadsplats visade upp höstens mode för förbipasserande resenärer.