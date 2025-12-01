Fem konkurser under november

Under november registrerades fem konkurser i Sigtuna kommun. Bland de bolag som försattes i konkurs finns Legacy Bygg AB, som omsatte 6,8 miljoner kronor, samt HS1 Bemanning AB, Cedar Point AB, Firedev AB och Scandinavian Air Bridge AB.

För de första elva månaderna i år har kommunen totalt registrerat 63 konkurser, vilket motsvarar en ökning med 26 procent jämfört med samma period föregående år.

Samtidigt pekar HUI Researchs julhandelsrapport mot en stark decembermånad, där julhandeln väntas öka med omkring fem procent och för första gången passera 100 miljarder kronor. Lägre räntor, dämpad inflation och en mer optimistisk hushållsekonomi skapar bättre förutsättningar för detaljhandeln.

– Detaljhandeln har rört sig kraftigt upp och ner under året. Julhandeln blir helt avgörande, inte bara för omsättningen i december utan för hela branschens självförtroende inför nästa år. Vi ser tidiga tecken på att konsumenterna vågar öppna plånboken igen, men mycket hänger på hur stark månaden blir, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC.