Fem från Sigtuna och Märsta klarade Vasaloppstrippeln

Fem deltagare från Sigtuna och Märsta finns bland dem som fullföljt Vasaloppstrippeln 2025.

Vasaloppstrippeln innebär att genomföra ett skidlopp under Vasaloppets vintervecka samt både cykelloppet Cykelvasan och löploppet Ultravasan eller Vasastafetten under sommarveckan – på distanserna 90, 45 eller 30 kilometer.

Årets upplaga lockade rekordmånga deltagare. Totalt klarade 547 personer, varav 299 män och 248 kvinnor, av utmaningen. Sedan starten 2014 har 2 862 Vasaloppstripplar genomförts.

Från Sigtuna och Märsta klarade:

Hélène Andersson-Strandh, Märsta

Pär Fischer, Märsta

Caroline Altun, Sigtuna

Johan Cederstrand, Sigtuna

Åsa Mattsson, Sigtuna