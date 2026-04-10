Fem döms efter cannabissmuggling via Arlanda

Fem personer döms för grov narkotikasmuggling efter att ett paket med möbler visat sig innehålla stora mängder cannabis. Försändelsen stoppades på Arlanda i oktober.

Enligt Tullverket väckte paketet tullens misstankar. Det var deklarerat som två träbord, men innehöll i stället drygt 30 kilo cannabis. Paketet hade skickats från USA och skulle hämtas upp av en privatperson på Arlanda. Två av de dömda är hemmahörande i Jönköpings kommun. Samtliga har nekat till de flesta anklagelserna. Påföljden blir flera års fängelse för grov narkotikasmuggling.