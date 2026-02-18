Felix RüdrichFoto: smgk

Felix Rüdrich uttagen till junior bruttotrupp inför EM

Felix Rüdrich från SMGK har tagits ut till juniorernas bruttotrupp inför EM 2026 i truppgymnastik.

Felix Rüdrich har blivit uttagen till juniorernas bruttotrupp i truppgymnastik inför EM 2026. Han representerar SMGK. Bruttotruppen är en del av Svenska Gymnastikförbundets landslagsmodell och består av gymnaster som förbundskaptenerna bedömer har potential att representera Sverige internationellt. Uttagningen innebär att en större grupp lovande gymnaster samlas under säsongen för träningar och uttagningar. Därefter minskas truppen stegvis fram till den slutliga landslagsuttagningen inför mästerskapet.

Av Erik Karlsson

Sigtunarännet planeras till den 15 februari

Sport Planeringen pågår inför årets Sigtunarännet. Trots en vinter som hittills inte varit optimal för skridskoåkning ser arrangören just nu förutsättningar för att kunna genomföra loppet.

damallsvenskan

Skånela besegrade Tyresö

Handboll Skånela vann klart mot Tyresö med 33-25 på lördagen. Kinga Kozdra svarade för flest mål i märstalaget med sex mål

Skånela nia i panttoppen

Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.

”Chippen” tillbaka i Skånela IF

Handboll Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.