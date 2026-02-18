Felix Rüdrich uttagen till junior bruttotrupp inför EM

Felix Rüdrich från SMGK har tagits ut till juniorernas bruttotrupp inför EM 2026 i truppgymnastik.

Felix Rüdrich har blivit uttagen till juniorernas bruttotrupp i truppgymnastik inför EM 2026. Han representerar SMGK. Bruttotruppen är en del av Svenska Gymnastikförbundets landslagsmodell och består av gymnaster som förbundskaptenerna bedömer har potential att representera Sverige internationellt. Uttagningen innebär att en större grupp lovande gymnaster samlas under säsongen för träningar och uttagningar. Därefter minskas truppen stegvis fram till den slutliga landslagsuttagningen inför mästerskapet.