Felix Rüdrich uttagen till junior bruttotrupp inför EM
Felix Rüdrich från SMGK har tagits ut till juniorernas bruttotrupp inför EM 2026 i truppgymnastik.
Felix Rüdrich har blivit uttagen till juniorernas bruttotrupp i truppgymnastik inför EM 2026. Han representerar SMGK. Bruttotruppen är en del av Svenska Gymnastikförbundets landslagsmodell och består av gymnaster som förbundskaptenerna bedömer har potential att representera Sverige internationellt. Uttagningen innebär att en större grupp lovande gymnaster samlas under säsongen för träningar och uttagningar. Därefter minskas truppen stegvis fram till den slutliga landslagsuttagningen inför mästerskapet.
Basket Basketspelaren Melwin Pantzar är uttagen till herrlandslagets trupp inför det kommande VM-kvalfönstret i slutet av februari och början av mars. Landslaget ställs då mot Estland i ett viktigt dubbelmöte.
Sport Inför de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina d’Ampezzo har Newsworthy kartlagt svenska OS-deltagare genom tiderna. Genomgången visar att flera vinterolympier har koppling till Sigtuna kommun.
Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.
Sport Trots flera år av ökande aktivitet har ungdomsidrotten i Sigtuna kommun ännu inte nått samma nivåer som före pandemin. Nya siffror visar att utvecklingen går långsamt uppåt, men att kommunen fortfarande ligger efter riksgenomsnittet.