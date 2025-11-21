Foto: Daniel Iskander/Genrebild

Fåtal för över föräldrarpenning till närstående

Sedan möjligheten att överlåta föräldrapenning infördes den 1 juli 2024 har användningen varit låg i Sigtuna.

Enligt siffror som Newsworthy tagit fram har 33 personer i kommunen ansökt om att föra över sina föräldradagar till någon som inte är barnets vårdnadshavare. Det motsvarar 0,8 procent av alla som fått föräldrapenning under det senaste året och ligger därmed något under riksgenomsnittet.

Reformen gör det möjligt att föra över upp till 45 dagar till en annan person, eller 90 dagar vid ensam vårdnad. Nationellt har 8 388 personer ansökt om att överlåta dagar sedan september förra året, vilket motsvarar en procent av alla mottagare. Andelen varierar något mellan länen, där Norrbotten ligger högst och Skåne lägst.

Försäkringskassans sammanställning visar att mottagaren oftast är en kvinna, och mormor är den vanligaste personen att ta emot dagarna. Ensamstående vårdnadshavare är överrepresenterade bland dem som använder möjligheten. En ny rapport om reformen presenteras i januari 2026.

Av redaktion@marsta.nu

