Fastnade i träningscykel – larmade räddningstjänst

En person som fastnade i en träningscykel larmade räddningstjänsten under fredagskvällen.

Under fredagen inträffade en ovanlig händelse på Västra Bangatan i Märsta när en person fastnade med foten i en träningscykel. Räddningstjänsten larmades till bostaden, men innan de hann fram hade personen själv lyckats ta sig loss, rapporterar UNT.

Enligt räddningstjänsten fanns det ingen kvarstående skada som krävde ytterligare insats när de kom till platsen. Hur personen lyckades fastna är oklart, men händelsen ledde till ett kortare larmutryckning