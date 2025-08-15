Fastnade i träningscykel – larmade räddningstjänst
En person som fastnade i en träningscykel larmade räddningstjänsten under fredagskvällen.
Under fredagen inträffade en ovanlig händelse på Västra Bangatan i Märsta när en person fastnade med foten i en träningscykel. Räddningstjänsten larmades till bostaden, men innan de hann fram hade personen själv lyckats ta sig loss, rapporterar UNT.
Enligt räddningstjänsten fanns det ingen kvarstående skada som krävde ytterligare insats när de kom till platsen. Hur personen lyckades fastna är oklart, men händelsen ledde till ett kortare larmutryckning
Blåljus Under vecka 32 registrerade polisen 145 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 59 händelser som ska ha inträffat under just veckan, medan resterande anmälningar avser tidigare tidpunkter.
Nyheter SMHI har utfärdat en gul varning för åska som gäller bland annat Sigtuna kommun på fredagskvällen. Mellan klockan 20 och 23 väntas kraftiga åskoväder med kortvarigt mycket hårda vindbyar, lokalt upp mot stormstyrka.
Notiser SMHI varnar för hög risk för skogs- och markbrand i delar av östra Svealand, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Risken bedöms som stor på många håll och kan snabbt förvärras vid torrt och blåsigt väder.
Notiser Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man från Märsta som dömts för mordförsök på sin arbetsgivare. Händelsen inträffade på en byggarbetsplats i Sollentuna i samband med en konflikt om lön.
Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.