Fastnade i träningscykel – larmade räddningstjänst

En person som fastnade i en träningscykel larmade räddningstjänsten under fredagskvällen.

Under fredagen inträffade en ovanlig händelse på Västra Bangatan i Märsta när en person fastnade med foten i en träningscykel. Räddningstjänsten larmades till bostaden, men innan de hann fram hade personen själv lyckats ta sig loss, rapporterar UNT.

Enligt räddningstjänsten fanns det ingen kvarstående skada som krävde ytterligare insats när de kom till platsen. Hur personen lyckades fastna är oklart, men händelsen ledde till ett kortare larmutryckning

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

Akuta polisärenden ökade i kommunen

Blåljus SOS Alarm tog emot 438 samtal om akuta polisärenden i Sigtuna kommun under juli. Det är något fler än det historiska snittet för månaden, som ligger på 395 samtal.

Vanligaste brotten i sommar

Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening