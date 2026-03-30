Fartgränsen föreslås sänkas i Sigtuna stad

Hastigheten i Sigtuna stad kan sänkas från 50 till 40 km/h på flera gator. Frågan tas upp i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 31 mars.

Förslaget omfattar större delen av det tätbebyggda området, där dagens bashastighet är 50 km/h. Bakgrunden är både lokala trafikmätningar och en nationell utredning som pekar mot att 40 km/h kan bli ny standard i tätorter.

Mätningar har gjorts på bland annat Stora gatan, Uppsalavägen och Märstavägen. Syftet är att öka trafiksäkerheten och få en lugnare trafikmiljö, särskilt för gående och cyklister.

Vissa sträckor, till exempel delar av Ragvaldsbovägen och Märstavägen, föreslås behålla 50 km/h. Där finns separerade gång- och cykelbanor och färre korsningar.

Enligt underlaget bedöms förändringen få liten påverkan på kollektivtrafiken. Kostnaden uppskattas till omkring 100 000 kronor och gäller bland annat nya vägmärken.

Om förslaget går igenom kan liknande sänkningar införas även i andra delar av Sigtuna kommun framöver.