Färre villor till salu och längre försäljningstid

Hyresgästföreningen säger nej till nya hus – vill bevara boendemiljön i Sigtuna Bostad Hyresgästföreningen i Sigtuna har överklagat kommunens beslut att godkänna en ny detaljplan för Skeppargränd, där det tidigare låg en restaurang med namnet 32 rum och kök. Planen innebär att det kan byggas flervåningshus på platsen – något som många boende är kritiska till.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 26576)

SigtunaHem har flyttat – ny kundservice öppnad vid Märsta station Bostad SigtunaHem har nu invigt sitt nya kundservicekontor i de nybyggda Stationshusen på Västra Bangatan i Märsta. Efter 20 år på Stationsgatan 6 A går flytten till ett mer centralt läge – precis vid stationen.

Fler villor sålda i Sigtuna – högsta siffran på tre år Bostad Under perioden mars till maj såldes 84 villor i Sigtuna kommun – den högsta siffran för en tremånadersperiod sedan 2021. Det visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik, analyserad av Newsworthy.

Rikshem ny hyresvärd hos Sigtuna Bostadsförmedling Bostad Sigtuna Bostadsförmedling utökar sitt utbud – nu med Rikshem som ny hyresvärd. Det innebär att ännu fler bostäder i kommunen snart blir tillgängliga via bostadsförmedlingens hemsida.

Stabila bostadsrättspriser – men villorna ökar i Sigtuna Bostad Priserna på bostadsrätter i Sigtuna kommun ligger still, enligt ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Newsworthy. Under perioden februari till april låg medelpriset oförändrat jämfört med föregående tremånadersperiod.

Inflyttning startar i nya Stationshusen Bostad På måndagen, 28 april, startar inflyttningen till de första lägenheterna i SigtunaHemsprojekt Stationshusen.

Uppåt på bostadsmarknaden Bostad Både villamarknaden och bostadsrättsmarknaden visar en tydlig uppgång för årets tre första månader.

Få utlandsägda fritidshus i Sigtuna Bostad Endast 1,3 procent av fritidshusen i Sigtuna ägs av personer bosatta utomlands, vilket är långt under rikssnittet på 6 procent, enligt SCB.

Hyresgästföreningen i kommunenledningens bostadspolitik Bostad Vid sitt årsmöte den 20 mars uttryckte Hyresgästföreningen Sigtuna oro över den styrande majoritetens (M, KD, SD och SfS) hantering av bostadsmarknaden.

Så lönsamt är det att flytta till kommunen Bostad Stockholmare som flyttar från innerstaden till Sigtuna kommun kan spara 1 000 kronor i timmen genom att acceptera en restid på cirka en timme. Det är en ökning med 240 kronor jämfört med förra året, enligt en sammanställning från Svensk Mäklarstatistik och SL.

Bostadspriserna stiger i Sigtuna kommun Bostad Sigtuna kommuns bostadspriser ökar både på villa och bostadsrättsmarknaden enligt årets första siffror från Svensk mäklarstatistik.

Nedgång för bostadsrätter, uppgång för villor Bostad Priserna på bostadsrätter i Sigtuna kommun har sjunkit med 3 procent under de senaste tre månaderna, enligt ny statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Spadtag för nytt kvarter i Stadsängarna Bostad På måndagen togs det första spadtaget för Bonavas bostadsprojekt Sigrids Kulle i Sigtuna stadsängar. Projektet omfattar 33 småhus och är Bonavas första äganderätter i kommunen.

Sigtuna bland kommunerna med minst pengar kvar efter bolån Nyheter Villaägare i Sigtuna har bland de minsta marginalerna i landet efter att bolånekostnaderna är betalda, enligt en sammanställning från jämförelsesajten Zmarta.

Intresset för villor i kommunen ökar kraftigt Bostad Bostadssajten Boneo uppger i en ny rapport att det är ett ökat intresse att flytta till Sigtuna kommun.