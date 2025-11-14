Färre värnpliktiga från kommunen i år – trots ökning i landet

Allt fler ungdomar i Sverige gör värnplikt. Under 2025 påbörjar 8 250 personer sin grundutbildning, vilket är 830 fler än året innan. Ökningen följer riksdagens beslut om att successivt stärka försvaret de kommande åren.

I Sigtuna kommun går utvecklingen åt ett annat håll. I år rycker 32 ungdomar in, vilket är fem färre än föregående år rapporterar Newsworthy. Av årets grupp är 25 män och sju kvinnor. Andelen kvinnor uppgår till 22 procent, en ökning jämfört med tidigare även om antalet är oförändrat. På nationell nivå är 16 procent av de värnpliktiga kvinnor.

Sedan 2023, då jämförbara siffror började sammanställas, har totalt 99 ungdomar från Sigtuna påbörjat värnplikt. Av dem har 22 varit kvinnor.

I Stockholms län rycker 1 990 ungdomar in under 2025, vilket är 125 fler än året innan. Antalet värnpliktiga ökar i 16 av länets 26 kommuner.

De flesta värnpliktiga i landet placeras i armén, drygt 5 000 personer. Andelen kvinnor är högst inom försvarsmaktens skolor och flygvapnet.

Av årets värnpliktiga har 7 258 kallats efter mönstring enligt lagen om totalförsvarsplikt. Ytterligare 993 har skrivits in efter egen ansökan.

Nästan alla som fyller 18 år besvarar ett webbaserat mönstringsunderlag inför uttagningen. De som bedöms ha bäst förutsättningar kallas till mönstring, som omfattar teoretiska prover, medicinska och fysiska tester samt samtal med psykolog. Efter prövning skrivs de preliminärt in på en befattning. Fyra gånger per år fastställs placeringen efter kontroll mot belastningsregistret.

Av de drygt 26 800 ungdomar födda 2006 som mönstrade uppnådde 11 905 lägsta kravprofil. Mönstringsunderlag skickas nästa gång ut i januari till personer födda 2008.