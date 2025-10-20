Färre tåg på Uppsalapendeln i helgen

Resenärer som ska till och från Uppsala-Märsta i helgen får kolla extra i tidtabellen, Mälartåg halverar trafiken.

Från fredag den 24 oktober klockan 13 till måndag morgon den 27 oktober klockan 05 kommer inga tåg att gå till eller från Uppsala. Det betyder också att trafiken mellan Märsta och Uppsala står stilla under hela helgen.

Trafiken ersätts med bussar, men läget väntas bli rörigt – särskilt för pendlare mellan Stockholm och Uppsala. Mälartåg kör bara en gång i timmen i stället för var halvtimme, och mellan Uppsala och Knivsta får resenärerna byta till buss.

Bakgrunden är ett stort byggprojekt vid Uppsala central där Trafikverket bygger nya spår och planskilda korsningar för att förbättra säkerheten och göra plats för fler tåg i framtiden.

Resenärer uppmanas att bara resa om det är nödvändigt – eller jobba hemifrån på fredagen om det går.