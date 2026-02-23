Färre studiecirklar i Sigtuna – trots fler deltagare

Antalet studietimmar i studiecirklar minskar kraftigt i Sigtuna kommun.

Under 2025 genomfördes omkring 3 400 studietimmar, vilket är en nedgång med 27 procent jämfört med året innan, enligt statistik som Newsworthy tagit fram från SCB och Folkbildningsrådet.

Minskningen i Sigtuna är större än riksgenomsnittet, där antalet studietimmar sjönk med sex procent under 2025 – tredje året i rad med nedgång. Även antalet kulturprogram i Sigtuna minskade, från 95 till 62 under året.

Nedskärningar i statsbidragen ligger bakom utvecklingen. Under 2024 och 2025 minskades anslagen med totalt 350 miljoner kronor och 2026 sänks de med ytterligare 150 miljoner. Det innebär att statsbidraget till studieförbunden minskar från cirka 1,8 miljarder kronor före nedskärningarna till 1,3 miljarder kronor 2026.

Samtidigt ökade antalet unika deltagare i Sigtuna från 689 till 861 personer under 2025. Det motsvarar två procent av kommunens befolkning, vilket är lägre än snittet i Stockholms län, där fyra procent deltog i någon aktivitet.

Det populäraste ämnet i Sigtuna under 2025 var folklig dans med 354 deltagare, följt av annan utbildning i religion med 341 deltagare.

Sju studieförbund hade verksamhet i kommunen under året. Studiefrämjandet, Sensus och Medborgarskolan ökade sina studietimmar, medan tre andra förbund minskade. Folkuniversitetet arrangerade enbart kulturprogram. Ibn Rushd, som förlorade sitt statsbidrag inför 2025, har inte haft någon verksamhet i Sigtuna de senaste två åren.