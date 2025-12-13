Färre serveringstillstånd – kommunen hör till de med lägst krogtäthet

Antalet serveringstillstånd i Sigtuna kommun har minskat det senaste året. Jämfört med många andra kommuner har Sigtuna också relativt få krogar sett till befolkningen.

I mitten av november fanns det 50 serveringstillstånd till allmänheten i Sigtuna kommun, enligt en sammanställning som Newsworthy har gjort utifrån Folkhälsomyndighetens databas. Det motsvarar 0,9 serveringstillstånd per 1 000 invånare, vilket placerar kommunen i den tredjedel av landets kommuner som har minst antal krogar per invånare.

För ett år sedan, i slutet av oktober 2024, uppgick antalet serveringstillstånd till 55, vilket innebär en minskning med fem tillstånd. I siffrorna ingår inte serveringar på Arlanda. Räknas flygplatsen in finns totalt 95 serveringstillstånd i kommunen.

I Stockholms län som helhet finns i snitt 1,4 serveringstillstånd per 1 000 invånare. Flest i förhållande till befolkningen har Vaxholm med 2,5, medan Botkyrka och Vallentuna ligger lägst med 0,4. Nationellt är snittet 1,3 serveringstillstånd per 1 000 invånare.

Sett till absoluta tal dominerar storstäderna, med Stockholm i topp följt av Göteborg och Malmö. Däremot toppas listan över flest serveringstillstånd per invånare av mindre kommuner med stark turistnäring, som Borgholm samt skidkommuner som Härjedalen och Malung-Sälen.