Färre röstar i kyrkovalet – högst valdeltagande i Sigtuna församling

Valdeltagandet i kyrkovalet 2025 ser ut att bli något lägre än i valet 2021. I Sigtuna kommun är det Sigtuna församling som har högst andel röstande, med 18,5 procent av medlemmarna som utnyttjat sin rösträtt.

Totalt har drygt 842 000 röster registrerats i den preliminära rösträkningen i landet, vilket motsvarar 17,8 procent av de röstberättigade. Det är en liten nedgång jämfört med valet 2021, då det slutliga valdeltagandet landade på 18,4 procent.

I kommunen är det i fyra av fem församlingar som valdeltagandet ligger under rikets nivå. I Valsta församling är det lägst, med 13,1 procent av de röstberättigade som lagt sin röst. I Skepptuna församling har andelen minskat från 19,6 procent 2021 till 14,7 procent 2025, medan Husby-Ärlinghundra församling ser en liten uppgång till 13,6 procent.

Högst valdeltagande i Stockholms län preliminärt är Skarpnäcks församling i Stockholm, där 32,7 procent röstade. Lägst är Finska församlingen i Stockholm med 6,7 procent.