Färre pendelavgångar ställs in sedan SJ tog över

Sedan SJ tog över pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen i mars, har antalet inställda avgångar minskat markant. Trots detta ställs fortfarande över sju procent av alla pendeltågsavgångar in, vilket leder till att SL betalar ut miljontals kronor i förseningsersättning till resenärer.

Den kaotiska situationen för pendeltågsresenärer i Stockholms län under vintern 2022 och första halvan av 2023 resulterade i att Region Stockholm avslutade sitt avtal med MTR Pendeltågen i förtid. Trafikbolaget misslyckades med att uppfylla avtalskraven, vilket ledde till att regionen fick utbetalt betydande vitesbelopp, samtidigt som rekordstora summor betalades ut i förseningsersättning till drabbade resenärer.

När SJ Stockholmståg tog över pendeltågstrafiken i mars 2024, började andelen inställda avgångar minska redan under hösten 2023 och har fortsatt att sjunka i år, enligt siffror från Region Stockholms trafikförvaltning som SVT Nyheter Stockholm tagit del av.

Under perioden mars-maj 2024 ställdes drygt sju procent av de planerade avgångarna in, jämfört med 33 procent under samma period förra året.

Antalet resenärer som ansöker om förseningsersättning har halverats under samma period. Trots detta betalas fortfarande stora belopp ut – över sju miljoner kronor under mars-maj i år, jämfört med 13,7 miljoner kronor under motsvarande period förra året.