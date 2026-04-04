Färre med ekonomiskt bistånd – lägsta nivån på tio år

Andelen invånare som får ekonomiskt bistånd i Sigtuna kommun är nu den lägsta på minst ett decennium, enligt Newsworthy.

Under vintermånaderna december till februari fick i snitt 251 personer per månad ekonomiskt bistånd. Det motsvarar 0,5 procent av den vuxna befolkningen, vilket är en minskning jämfört med både hösten och samma period förra året.

Siffran är den lägsta som uppmätts sedan åtminstone 2014, så långt tillbaka statistiken sträcker sig.

Majoriteten av mottagarna var kvinnor. Samtidigt låg andelen biståndstagare i Stockholms län som helhet på 0,7 procent under samma period. Ekonomiskt bistånd omfattar både försörjningsstöd och andra typer av stöd från socialtjänsten, till exempel vid kostnader för vård eller boende.