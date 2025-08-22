Färre hundar i kommunen – schäfer fortsatt vanligast

Antalet registrerade hundar i Sigtuna kommun minskade under 2024. Vid årsskiftet fanns 4 718 hundar registrerade i kommunen, vilket är 119 färre än året innan. Det motsvarar 89 hundar per 1 000 invånare – en lägre andel än riksgenomsnittet.

I hela Sverige fanns 1,2 miljoner registrerade hundar vid årsskiftet, motsvarande 109 hundar per 1 000 invånare. Det är en ökning jämfört med året innan. Hundtätheten är generellt högre i mindre kommuner. Sorsele toppar statistiken med 354 hundar per 1 000 invånare, medan Solna ligger lägst i landet med 46 hundar per 1 000 invånare.

Schäfer i topp

Schäfer är fortsatt den vanligaste hundrasen i Sigtuna med 601 registrerade hundar. Rasen har toppat listan i kommunen sedan 2018. På andra plats finns labrador retriever med 163 registreringar. I Sigtuna har shetland sheepdog åter tagit sig in på listan över de tio vanligaste raserna, medan flatcoated retriever har fallit bort.

På nationell nivå är labrador retriever den vanligaste hundrasen med omkring 41 500 registreringar. Schäfer är näst vanligast i landet med cirka 33 800 hundar och är den vanligaste rasen i totalt 66 kommuner, däribland tre i Stockholms län.