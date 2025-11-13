Färre flygförbindelser från Stockholmsregionen – Arlanda tar större del

Antalet flygförbindelser i Stockholmsregionen har minskat med fyra procent mellan 2023 och 2025, enligt en ny rapport från Copenhagen Economics. Minskningen beror främst på färre avgångar från Bromma, Skavsta och Västerås, medan Arlanda nu står för 99 procent av regionens flygtrafik.

Trots att direktflygen från Arlanda ökat med åtta procent har antalet rutter med mellanlandning, särskilt till Nordamerika, minskat. Stockholms flygplatser har fortfarande inte återhämtat samma trafiknivåer som många jämförbara europeiska flygplatser, vilket påverkar regionens internationella konkurrenskraft.

Rapporten visar att flera europeiska städer, som Amsterdam, Barcelona och London, har ökat sina flygförbindelser med upp till 24 procent sedan 2023, medan Arlanda endast ökat med en procent. Förbindelser till strategiskt viktiga regioner, exempelvis Nordamerika, har försämrats, vilket kan påverka näringsliv, besöksnäring och internationellt samarbete.

– God internationell tillgänglighet är avgörande för regionens konkurrenskraft och Sveriges attraktionskraft, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör på Region Stockholm.

Rapporten påpekar att Arlanda har färre långdistansrutter än många jämförbara europeiska flygplatser, samtidigt som inrikestrafiken stärks efter nedläggningen av rutter från Bromma.