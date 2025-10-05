Färre familjer i Sigtuna berörs av sänkta socialbidrag

Regeringens förslag om sänkta socialbidrag väntas slå hårdast mot familjer med många barn. I Sigtuna kommun handlar det om omkring tio familjer som kan påverkas när de nya reglerna införs, enligt Socialstyrelsens statistik.

Regeringen och Sverigedemokraterna presenterade nyligen sin bidragsreform, som innebär att den så kallade riksnormen för försörjningsstöd stramas åt. Samtidigt införs ett bidragstak som begränsar hur mycket stöd som betalas ut per barn i stora familjer. För sammanboende föräldrar minskas stödet per barn från och med det fjärde barnet med 75 procent, och för ensamstående med 40 procent. Taket ska införas stegvis fram till 2027.

I Sigtuna fick 461 hushåll någon gång under 2024 ekonomiskt bistånd, varav 117 var barnfamiljer, rapporterar Newsworthy. Enligt Socialstyrelsens preliminära månadsstatistik betalades bistånd ut till mellan sju och tio familjer med fyra barn eller fler varje månad, i snitt nio familjer. Det är en nivå som legat relativt stabilt de senaste tio åren.

Nationellt beräknas omkring 4 700 stora familjer beröras av förändringen. Enligt regeringen är cirka 90 procent av dessa hushåll utrikes födda. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) säger att reformen syftar till att det ska löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag.

Totalt betalade landets kommuner ut närmare 11 miljarder kronor i försörjningsstöd under 2024, enligt regeringen.