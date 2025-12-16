Färre dödsfall i jultrafiken – E4 mest olycksdrabbad i Sigtuna

Antalet dödsfall i trafiken under julhelgerna har minskat kraftigt de senaste 20 åren. Inför årets julhelg har försäkringsbolaget If sammanställt statistik över de mest olycksdrabbade vägarna. I Sigtuna kommun sticker E4 ut.

Enligt sammanställningar från If, baserade på statistik från Transportstyrelsen, har trafiksäkerheten under julhelgerna förbättrats tydligt över tid. I mitten av 2000-talet omkom omkring 30 personer per år i trafiken under julhelgerna. De senaste åren har siffran legat runt tio, och under julhelgen 2023/24 omkom fem personer.

Inför årets julhelg, som är en av årets mest trafikintensiva perioder, uppmanas bilister att ta det lugnt och planera sina resor för att minska risken för olyckor.

Statistiken visar också vilka vägsträckor som är mest olycksdrabbade lokalt. I Sigtuna kommun är det E4 som haft flest rapporterade trafikolyckor under december och januari de senaste fem åren. Totalt har 23 olyckor rapporterats på sträckan under perioden.

I Stockholms län har en dödsolycka inträffat under jultrafiken de senaste tre åren. Totalt har 31 personer omkommit i jultrafiken i länet sedan 2003, men utvecklingen över tid pekar på en tydlig minskning.