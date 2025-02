Färre barn födda under 2024

Under 2024 föddes färre barn i Sverige än på flera decennier, och trenden syntes även i Sigtuna kommun.

Med 517 nyfödda under året var det den lägsta siffran sedan 2010, då 504 barn föddes. Trots detta ökade den totala folkmängden i kommunen med 238 invånare.

Barnafödandet minskade i 15 av 21 län och i 163 av Sveriges 290 kommuner jämfört med föregående år. Den nedåtgående trenden har pågått under en längre tid och 2024 uppmättes det lägsta summerade fruktsamhetstalet i svensk historia – 1,43 barn per kvinna. Tidigare låg den lägsta noteringen på 1,5 barn per kvinna år 1999.

Enligt SCB:s experter är detta en fortsättning på en utveckling som har pågått sedan 2010, då barnafödandet började minska efter en tillfällig ökning i början av 2000-talet. Med tanke på befolkningens storlek och sammansättning blir trenden än mer tydlig.