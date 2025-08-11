Fängelsedom mot märstabo fastställd – försökte köra över polis och kastade stenar mot ordningsvakter

11 aug kl. 19:06
Blåljus En MC-förare fördes till sjukhus eftter en avåkning på 263:an vid Norrsundavägen under måndagen.
11 aug kl. 15:32
Notiser Nu återupptas renoveringen av Stora Gatan, vilket kommer leda till begränsad framkomst på vissa platser.
11 aug kl. 11:48
Notiser Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man från Märsta som dömts för mordförsök på sin arbetsgivare. Händelsen inträffade på en byggarbetsplats i Sollentuna i samband med en konflikt om lön.
11 aug kl. 05:57
Notiser Morgonkollen 11 augusti!
10 aug kl. 09:49
Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.
10 aug kl. 07:23
Blåljus Vid 4-tiden i morse brann det i en industrifastighet i Arlandastad och ett stort pådrag larmades ut.
10 aug kl. 05:55
Notiser Morgonkollen - 10 augusti!
9 aug kl. 21:22
Blåljus En kvinna fördes till sjukhus efter en trafikolycka i Skepptuna under lördagskvällen.
9 aug kl. 16:41
Notiser I mars i år hittades granater intill en förskola av en förskolegrupp. Trots fyndet är det inga ändrade rutiner för förskolor, avslöjar UNT.se
9 aug kl. 09:08
Blåljus Polisen registrerade 142 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 31. Av dessa ska 77 brott ha begåtts under veckan, medan övriga avser händelser vid en tidigare tidpunkt.
9 aug kl. 07:02
Notiser Det råder fiskeförbud i Garnsvukeb för att skydda asp och gös under lekperioden.
9 aug kl. 07:00
Notiser Ett nedfallet träd orsakar problem på väg 897 mellan Odensala och Åsby i båda riktningarna.
9 aug kl. 06:32
Notiser Morgonkollen 9 augusti!
8 aug kl. 19:11
Blåljus Strax efter klockan 18.35 på fredagskvällen larmades räddningstjänsten om en fritidsbåt som tog in vatten i Sigtunafjärden.
8 aug kl. 14:03
Notiser På lördag är pendeltågstrafiken till och från Märsta/Rosersberg-Stockholm åter igång som vanligt.
8 aug kl. 10:13
Nyheter Tågtrafiken i Sigtuna kommun hade ovanligt många förseningar i juli. Av cirka 8 300 tåg som passerade Arlanda C, Märsta eller Rosersberg kom 998 mer än fem minuter sent, vilket motsvarar 12 procent.
8 aug kl. 07:07
Blåljus En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för att ha misshandlat sin partner i Sigtuna. Händelsen inträffade på torsdagskvällen och ska ha skett i närvaro av parets gemensamma barn.
8 aug kl. 06:32
Notiser Morgonkollen 8 augusti!
7 aug kl. 19:59
Blåljus Polis larmades under torsdagen till en långtidsparkering vid Arlanda efter att två män hamnat i bråk.
7 aug kl. 13:06
Blåljus Under torsdagen inträffade en trafikolycka på väg 263 mellan Märsta och Sigtuna. Två personbilar kolliderade, vilket ledde till att räddningstjänst, polis och ambulans larmades till platsen.
7 aug kl. 08:13
Nyheter Sigtuna tillhör de kommuner i Stockholms län med högst arbetslöshet. Det visar Arbetsförmedlingens senaste rapport för det andra kvartalet 2025.
7 aug kl. 06:07
Notiser Morgonkollen 7 augusti!
6 aug kl. 12:00
Politik Ett extrainsatt krismöte hölls under tisdagen i regionstyrelsen i Region Stockholm med anledning av den pågående ambulanskrisen