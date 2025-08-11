Fängelsedom mot märstabo fastställd – försökte köra över polis och kastade stenar mot ordningsvakter

Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man i 20-årsåldern från Märsta som dömts för bland annat försök till grovt våld mot tjänsteman.

I våras stoppades mannen av polis i Täby. Han stannade bilen, men körde sedan i väg och var nära att träffa en kvinnlig polis som fick hoppa undan. I stället körde han in i en polisbil.

Drygt en vecka senare uppstod en konflikt med ordningsvakter vid Märsta station. Mannen kastade då stenar och betongklumpar mot vakterna.

Tingsrätten dömde honom till fängelse i ett år och sex månader samt att betala skadestånd till de drabbade. Åklagaren överklagade och yrkade på skärpt straff, men hovrätten gjorde ingen ändring.