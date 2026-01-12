Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Familj i Märsta fick hyressänkning efter råttproblem

En familj i Märsta som under en längre tid haft råttor inne i sin lägenhet har nu fått problemet åtgärdat och beviljats ekonomisk kompensation. Hyresvärden har genomfört åtgärder i bostaden och familjen får en hyressänkning på 30 procent under sju månader, motsvarande cirka 18 000 kronor.

Råttorna förekom både på golv och möbler i lägenheten, och familjen gjorde flera felanmälningar utan att problemen försvann. Efter att ha tagit hjälp av Hyresgästföreningen nåddes en uppgörelse om hyresnedsättning. Den här typen av ärenden bedöms som relativt ovanliga, då råttproblem oftast förekommer utomhus. Hyresvärden har tidigare uppgett att åtgärder genomförts för att täta lägenheten och förhindra att skadedjur tar sig in. Enligt familjen har inga råttor synts inne i bostaden på senare tid, även om det fortfarande finns råttor utomhus i området, enligt Hem & Hyra.

Av Erik Karlsson
