Familj i Märsta fick hyressänkning efter råttproblem
En familj i Märsta som under en längre tid haft råttor inne i sin lägenhet har nu fått problemet åtgärdat och beviljats ekonomisk kompensation. Hyresvärden har genomfört åtgärder i bostaden och familjen får en hyressänkning på 30 procent under sju månader, motsvarande cirka 18 000 kronor.
Råttorna förekom både på golv och möbler i lägenheten, och familjen gjorde flera felanmälningar utan att problemen försvann. Efter att ha tagit hjälp av Hyresgästföreningen nåddes en uppgörelse om hyresnedsättning. Den här typen av ärenden bedöms som relativt ovanliga, då råttproblem oftast förekommer utomhus. Hyresvärden har tidigare uppgett att åtgärder genomförts för att täta lägenheten och förhindra att skadedjur tar sig in. Enligt familjen har inga råttor synts inne i bostaden på senare tid, även om det fortfarande finns råttor utomhus i området, enligt Hem & Hyra.
Bostad Sigtuna kommun placerades på plats 232 av 238 i Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings senaste ranking över ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden. Det är en marginell förbättring från förra årets placering på 234.
Bostad Andrahandsmarknaden i Storstockholm visar en tudelad utveckling. En ny rapport visar att hyrorna för andrahandslägenheter har stigit i innerstaden men minskat i många av länets ytterkommuner. Det rapporterar SVT Stockholm med hänvisning till siffror från bostadstjänsten Qasa.
Bostad Hyresgästföreningen i Sigtuna har överklagat kommunens beslut att godkänna en ny detaljplan för Skeppargränd, där det tidigare låg en restaurang med namnet 32 rum och kök. Planen innebär att det kan byggas flervåningshus på platsen – något som många boende är kritiska till.
Bostad Bostadsmarknaden i Sigtuna kommun visar blandade tecken. Under de senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter stigit svagt, medan villapriserna fortsatt ligger under nivåerna från i fjol.
Bostad SigtunaHem har nu invigt sitt nya kundservicekontor i de nybyggda Stationshusen på Västra Bangatan i Märsta. Efter 20 år på Stationsgatan 6 A går flytten till ett mer centralt läge – precis vid stationen.