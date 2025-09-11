Fågeltornet vid Fysingen renoveras

Renoveringsarbetet av fågeltornet vid Fysingen har påbörjats. Tornets bottenplatta ska åtgärdas och efter avslutat arbete blir tornet åter tillgängligt för fågelskådning.

Arbetet inleds under hösten och beräknas pågå under både höst och vinter. Hur lång tid det tar är beroende av väderförhållandena. När tornet är klart planeras även renovering av spängerna som leder fram till området, för att underlätta för besökare som vill ta del av djur- och naturlivet vid sjön, enligt Sigtuna kommun.