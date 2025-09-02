Få unga i kommunfullmäktige

Unga vuxna är klart underrepresenterade i lokalpolitiken. Nya siffror visar att bara åtta procent av landets kommun- och regionfullmäktigeledamöter är under 30 år, trots att nästan var femte invånare i Sverige tillhör den åldersgruppen.

I Sigtuna kommun speglas den nationella trenden. Här är 29 procent av fullmäktiges ledamöter över 65 år, en åldersgrupp som blivit allt mer överrepresenterad runt om i landet. Gruppen mellan 50–64 år står för 38 procent av fullmäktigeplatserna, samtidigt som de utgör 24 procent av befolkningen.

– Hela legitimiteten för det politiska systemet kan drabbas, säger statsvetaren Michal Grahn vid Uppsala universitet till SVT, om utvecklingen att unga inte söker sig till politiken i samma utsträckning som tidigare.

Trots den skeva åldersfördelningen finns ett undantag i Sigtuna. Kommunen har en av landets yngsta kommunstyrelseordföranden – Mattias Askerson (M), 32 år.