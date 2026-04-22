Få plankar i SL – fortsatt låg nivå

Plankningen i SL-trafiken ligger kvar på en låg nivå. Under 2025 gjordes 1,9 procent av resorna utan giltig biljett, enligt Trafikförvaltningens årliga sammanställning.

Det är den näst lägsta nivån sedan mätningarna startade. Sett över tid har andelen minskat tydligt. Under åren före pandemin låg plankningen runt tre procent, medan den ökade kraftigt till 12 procent under 2020. Därefter har nivåerna sjunkit igen.

Utvecklingen har fortsatt trots förändringar i kollektivtrafiken. På flera stombusslinjer har det införts påstigning genom alla dörrar för att minska trängsel och korta stoppen vid hållplatser. Det har funnits farhågor om att det skulle leda till mer plankning, men siffrorna visar inte någon sådan ökning.

Stockholm ligger också lägre än många andra storstäder när det gäller andelen resor utan biljett. Enligt Trafikförvaltningen kan det hänga ihop med att biljettsystemet är relativt enkelt, där resenärer kan betala med kort, app eller SL-kort.