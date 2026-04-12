Exilprinsens besök märks på Arlanda och E4 – kortege från Arlanda

Irans exilprins Reza Pahlavi landade på Arlanda under söndagsförmiddagen. I samband med besöket genomfördes en poliseskort som påverkade trafiken på E4 mellan Arlanda och centrala Stockholm.

Enligt Aftonbladet rör det sig om ett omfattande säkerhetspådrag kring exilprinsen. Efter landningen eskorterades han från flygplatsen i kortege, samtidigt som en polishelikopter fanns i luften. Liknande eskorter kan förekomma även vid transporter tillbaka till Arlanda.

Trafikanter på E4 kan därför märka av tillfälliga stopp eller kortare störningar i samband med eskorterna. Några större avstängningar är dock inte planerade.

Besöket i Stockholm pågår under söndagen och måndagen, och polisen har förstärkt sin närvaro i samband med händelsen, rapporterar Aftonbladet. Efter sitt tal i Riksdagen på måndagen väntas exilprinsen bege sig till Arlanda för resa till nästa destination.