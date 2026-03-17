Evrocs expanderar med AI-molntjänst i Arlandastad

Etableringen av Evroc i Arlandastad är en del av en större nordisk satsning på AI-infrastruktur. Tillsammans med Aixia och Opper ingår bolaget nu ett strategiskt samarbete inom initiativet Build Nordics AI.
Satsningen syftar till att utveckla AI-tjänster och datainfrastruktur med nordisk bas, i en tid då efterfrågan på AI-kapacitet ökar globalt. Initiativet presenterades i samband med NVIDIA GTC 2026 i Silicon Valley.
För Sigtuna innebär utvecklingen att Arlandastad får en roll i den växande AI-sektorn. Evroc bygger där en ny anläggning för datacenter, där energifrågan står i fokus. Överskottsvärme från servrarna planeras att tas tillvara och kopplas in i fjärrvärmesystemet.
Bolaget arbetar även med alternativa byggmetoder. I stället för traditionella material som stål och betong uppges anläggningen till stor del byggas i sten, med ambitionen att skapa mer långsiktigt hållbara byggnader.
Bakgrunden till satsningen är ett ökat behov av regional kontroll över data och infrastruktur i Europa. Genom samarbetet vill aktörerna bidra till att stärka den nordiska och europeiska positionen inom AI-utveckling.
Partner Den digitala transformationen har förändrat arbetslandskapet i Sigtuna kommun i grunden. För många invånare i Märsta, som tidigare dagligen pendlat mot Stockholm City eller Arlanda, har hemmakontoret blivit den primära arbetsplatsen.
Näringsliv En ny rapport från Mälardalsrådet visar att planerade infrastruktursatsningar i Stockholm–Mälarregionen kan ge samhällsnyttor på totalt 222 miljarder kronor. Enligt rapporten beräknas 12,7 miljarder kronor av nyttorna tillfalla Uppsala län.
Näringsliv Kvinnor är fortfarande i tydlig minoritet på vd-poster i Sigtuna kommun. Vid årsskiftet hade 23 procent av aktiebolagen med registrerad vd i kommunen en kvinna på posten, enligt statistik från Bolagsverket som sammanställts av Newsworthy.
Näringsliv Från den 22 juni 2026 återvänder China Eastern till Stockholm Arlanda Airport med en ny direktlinje till Shanghai Pudong International Airport. Flyget går tre gånger i veckan, på måndagar, torsdagar och lördagar.
Näringsliv Resandet via Arlanda fortsatte att öka i februari. Totalt reste drygt 1,6 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en uppgång med sju procent jämfört med samma månad i fjol. Det framgår av ett pressmeddelande från Swedavia.
Näringsliv Att flytta mellan Märsta och Stockholm är ett vanligt steg, oavsett om man söker stadens puls eller ett lugnare boende. Ofta handlar det om en lägenhetsflytt, och då är det flera praktiska detaljer som påverkar hur smidigt allt går – särskilt i flerfamiljshus.
Partner På Arlanda kan ett skift börja före gryningen, sluta sent, eller vara förlagt på natten. Dessutom kan tempot växla snabbt beroende på trafiksituationen, och då är det lätt att tappa både energi och skärpa innan passet är över.
Partner Att bli personlig tränare i Sverige innebär mer än bara ett träningsintresse, det kräver rätt certifiering för att du ska kunna arbeta professionellt och bli anställningsbar på gym eller anlitad som egenföretagare. Utbildningskraven varierar kraftigt beroende på licens, arbetsgivare och om du vill jobba i Sverige eller utomlands.
Partner Glasväggar för inomhusbruk är en lösning som delar av rum samtidigt som ljusflödet behålls genom bostaden. Du skapar en tydlig rumsindelning med hög ljudisolering utan att stänga in ytorna, vilket gör dem perfekta för hemmakontor eller sovalkover.
Näringsliv Från och med 1 februari 2026 är DSV och Schenker formellt integrerade i Sverige. Sammanslagningen följer på fusionen den 30 april 2025 och innebär att DSV nu kan erbjuda ett heltäckande transport- och logistiknätverk på den svenska marknaden.