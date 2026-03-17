Evrocs expanderar med AI-molntjänst i Arlandastad

Etableringen av Evroc i Arlandastad är en del av en större nordisk satsning på AI-infrastruktur. Tillsammans med Aixia och Opper ingår bolaget nu ett strategiskt samarbete inom initiativet Build Nordics AI.

Satsningen syftar till att utveckla AI-tjänster och datainfrastruktur med nordisk bas, i en tid då efterfrågan på AI-kapacitet ökar globalt. Initiativet presenterades i samband med NVIDIA GTC 2026 i Silicon Valley.

För Sigtuna innebär utvecklingen att Arlandastad får en roll i den växande AI-sektorn. Evroc bygger där en ny anläggning för datacenter, där energifrågan står i fokus. Överskottsvärme från servrarna planeras att tas tillvara och kopplas in i fjärrvärmesystemet.

Bolaget arbetar även med alternativa byggmetoder. I stället för traditionella material som stål och betong uppges anläggningen till stor del byggas i sten, med ambitionen att skapa mer långsiktigt hållbara byggnader.

Bakgrunden till satsningen är ett ökat behov av regional kontroll över data och infrastruktur i Europa. Genom samarbetet vill aktörerna bidra till att stärka den nordiska och europeiska positionen inom AI-utveckling.