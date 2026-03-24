Ett jämställt totalförsvar gör Sigtuna kommun starkare

Frihet, demokrati och fred är inte längre självklarheter. I en tid av ökade säkerhetshot behöver Sverige och Sigtuna kommun rusta sitt totalförsvar, men det räcker inte att bara rusta upp – vi måste rusta rätt. Ett jämställt samhälle är ett bättre rustat samhälle. När hela befolkningens kompetens i Sigtuna tas tillvara ökar vår motståndskraft, både i kris, i krig och i vardagen.

Totalförsvaret är mer än militär. Det omfattar vår lokala vård, omsorg, skola och vår gemensamma beredskap. Här spelar kvinnor i Märsta, Rosersberg och Sigtuna stad redan idag en avgörande roll, inte minst inom välfärden. Ändå är arbetsvillkoren ofta otillräckliga och kompetensförsörjningen hotad. Att säkra bra villkor för kvinnor i välfärden är inte bara en jämställdhetsfråga, det är en säkerhetsrisk.

Vi ser också tydliga brister i jämställdheten inom försvaret. Försvarsförmåga handlar om kompetens, vilja och förmåga, inte om kön. Samtidigt finns det blinda fläckar lokalt. Vid kriser, som elavbrott eller översvämningar, måste kvinnors trygghet tas på allvar i kommunens krisplanering. Vi behöver också fler kvinnor som äger och driver företag inom livsmedelsförsörjningen i vår kommun. Och i Sigtuna i stort måste vi ge flickor bättre förutsättningar för fysisk aktivitet, något som på sikt påverkar hela vår fysiska beredskap.

Ett jämställdhetsperspektiv på totalförsvaret är inte en symbolfråga – det är en förutsättning för att Sigtuna och Sverige ska stå starkt. Om vi stänger ute halva befolkningen förlorar vi halva vår kapacitet.

Därför behövs ett nytt synsätt i Sigtuna: där jämställdhet är normalläge, där alla får bidra på lika villkor och där hela samhällets styrka tas tillvara.