Etableringslyftet går över till kommunen

Etableringslyftet, som stöttar nyanlända och utrikesfödda långtidsarbetslösa till arbete eller studier, har nu gått över i kommunal regi.

Verksamheten drivs i samverkan mellan Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner Under ESF-projektets 7,5 år deltog över 1 000 personer, där majoriteten var kvinnor, och 75 procent gick vidare till arbete eller CSN-finansierade studier. Metoden har gett goda resultat för grupper som tidigare haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Sedan januari fortsätter arbetet inom kommunal regi, med målet att korta tiden i arbetslöshet, minska utanförskap och stärka kompetensförsörjningen i Sigtuna och regionen.