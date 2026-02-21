Etableringslyftet går över till kommunen

Etableringslyftet, som stöttar nyanlända och utrikesfödda långtidsarbetslösa till arbete eller studier, har nu gått över i kommunal regi.
Verksamheten drivs i samverkan mellan Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner Under ESF-projektets 7,5 år deltog över 1 000 personer, där majoriteten var kvinnor, och 75 procent gick vidare till arbete eller CSN-finansierade studier. Metoden har gett goda resultat för grupper som tidigare haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Sedan januari fortsätter arbetet inom kommunal regi, med målet att korta tiden i arbetslöshet, minska utanförskap och stärka kompetensförsörjningen i Sigtuna och regionen.
Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.
Nyheter Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i Sigtuna kommun minskar. Under januari var 8,9 procent av arbetskraften inskrivna som arbetssökande, vilket är något lägre än för ett år sedan. Även i större delen av Stockholms län ses en nedgång.