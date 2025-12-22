Foto: Arlanda Express/Niklas Alm

EQT ny ägare till A-Train och Arlanda express

A-Train, som äger Arlandabanan och driver Arlanda express, får riskkapitalbolaget EQT som ny långsiktig ägare. Verksamheten fortsätter med fokus på pålitlig och hållbar tågtrafik mellan Stockholm och Arlanda flygplats.

A-Train AB får EQT som ny ägare, enligt bolaget. A-Train ansvarar för infrastrukturen på Arlandabanan och är operatör för Arlanda express. Ägarförändringen innebär ingen förändring i verksamhetens inriktning, utan fokus ligger fortsatt på kollektivtrafiken mellan Stockholm city och Arlanda flygplats.

Bolaget har sedan starten 1999 transporterat över 100 miljoner resenärer. Under 2024 reste 5,3 miljoner personer på Arlandabanan, inklusive anställda vid flygplatsen. Samma år hade Arlanda express den högsta punktligheten i landet och tillgängligheten på Arlandabanan uppgick till 99,3 procent.

A-Train tackar samtidigt sina tidigare ägare för samarbetet genom åren. Enligt vd Magnus Zetterberg ger EQT:s långsiktiga perspektiv förutsättningar för fortsatt utveckling av verksamheten.

Av Erik Karlsson

