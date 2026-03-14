Enya från Sigtuna uttagen i landslaget

Målvakten Enya Blom från Sigtuna har tagits ut till Sveriges U16-landslag i ishockey för damer.

Blom, som till vardags spelar i F16- och damjuniorlaget i Väsby IK Hockey, är en av två målvakter som valts ut till landslagstruppen. Laget ska senare i vår delta i en fyrnationsturnering i Tjeckien.

Uttagningen kommer efter en stark säsong för den unga målvakten. Hon var Stockholms förstamålvakt när laget tog brons i TV-pucken.

Blom har också haft en framträdande roll i Väsbys F16-lag, som spelar final i A-slutspelet i Stockholm Hockey Cup. Under säsongen har laget även tagit DM-guld och nått final i Göteborg Ice Hockey Cup.

I damjuniorserien Region Öst toppar hon dessutom målvaktsstatistiken bland målvakter som spelat mer än en match, med en räddningsprocent på 94,4.