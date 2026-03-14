Foto: Väsby Hockey

Enya från Sigtuna uttagen i landslaget

Målvakten Enya Blom från Sigtuna har tagits ut till Sveriges U16-landslag i ishockey för damer.

Blom, som till vardags spelar i F16- och damjuniorlaget i Väsby IK Hockey, är en av två målvakter som valts ut till landslagstruppen. Laget ska senare i vår delta i en fyrnationsturnering i Tjeckien.

Uttagningen kommer efter en stark säsong för den unga målvakten. Hon var Stockholms förstamålvakt när laget tog brons i TV-pucken.

Blom har också haft en framträdande roll i Väsbys F16-lag, som spelar final i A-slutspelet i Stockholm Hockey Cup. Under säsongen har laget även tagit DM-guld och nått final i Göteborg Ice Hockey Cup.

I damjuniorserien Region Öst toppar hon dessutom målvaktsstatistiken bland målvakter som spelat mer än en match, med en räddningsprocent på 94,4.

Av Erik Karlsson
Anthony Nyberg matchhjälte för Karlskoga

Sport Märstasonen Anthony Nyberg fick en oväntad chans i Hockeyallsvenskan – och tog den. När han vaktade målet mot Modo på söndagen svarade han för 17 räddningar på 18 skott och hyllades efteråt som matchhjälte.

Wings nollades mot Borlänge

Sport Wings åkte på en tung förlust hemma mot Borlänge med 0–4 efter en match där gästerna visade sig vara det starkare laget.

Wings får uppskov med betalning till kommunen

Sport Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.

Wings vann hemma mot Surahammar

Sport Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.

Flera nyförvärv och ny ordförande i Wings

Sport Wings HC förstärker truppen inför kommande säsong i Hockeyettan med flera nya och återvändande spelare. Samtidigt får föreningen en ny ordförande efter årsmötet som hölls i juni.

Wings HC med på Tre Kronors nya matchtröja

Sport När Tre Kronor spelar träningslandskamper mot Finland den 17 och 18 april kommer laget att bära en ny typ av matchtröja – där klubbmärken från spelarnas moderföreningar utgör en del av de klassiska kronorna på bröstet. Bland de utvalda föreningarna finns Wings HC Arlanda.

Wings avslutade med seger

Sport Wings tog blott första trepoängaren i Vårserien i den sista omgången mot Clemensnäs, säsongen är därmed över och Wings slutar som jumbo.

Nytt nederlag för Wings i Norrland

Sport Det blev noll poäng i Norrland under helgen för Wings. På söndagen föll laget även mot Kiruna med 5-1. Vilket var andra raka nederlaget inom loppet av 24 timmar.