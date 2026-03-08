Ensamstående mammor är hjältar alla dagar

Idag på internationella kvinnodagen vill vi särskilt uppmärksamma ensamstående mammors situation och kämparanda. I Sverige växer nästan vart femte barn upp i en familj med en ensamstående förälder. Det innebär att 400 000 barn lever i sådana hushåll och 300 000 av dem lever med sin mamma, som ensam tar ansvar för både omsorg och ekonomi.

Ensamstående föräldrar är ofta mer ekonomiskt utsatta än sammanboende. Nästan hälften av alla ensamstående föräldrar saknar möjlighet att klara en oförutsedd utgift som uppstår i vardagen. Statistik från SCB från år 2023 visar att ca 78 % av ensamstående mammor har en sysselsättning, men att en betydande del är arbetslösa eller har deltidsarbeten, vilket ger lägre inkomster jämfört med sammanboende. En undersökning från Rädda barnen m.fl. från år 2025 visar att 29 % av ensamstående föräldrar med låga inkomster anger att de under året haft svårigheter att äta sig mätta, en ökning med 9 procentenheter jämfört med år 2024. Studier från Malmö Universitet visar att ensamstående löper upp till fyra gånger högre risk för ekonomisk utsatthet än sammanboende och också högre risk för fattigdom och social stress. Det kan i sin tur påverka barnens möjligheter till en trygg uppväxt. Andelen ensamstående mammor som lever i materiell och social fattigdom har ökat från 8,6 % år 2021 till 19 procent år 2025. Utöver ekonomisk stress pekar forskning på att ett intensivt föräldraskap, som man står ensam i, kombinerat med höga sociala krav, kan skapa psykisk stress.

Socialdemokraterna har länge drivit en stark familjepolitik och kommit med förändringsförslag som syftar till att stötta barnfamiljer både ekonomiskt och socialt. Förslagen inkluderar bland annat:

• Höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar, ett ekonomiskt tillskott som kan stärka ekonomin för de som ensamma försörjer barn, särskilt nu när matpriserna stigit i höjden.

• Permanent höjt barnbidrag och sänkt moms på mat, vilket skulle ge utsatta ensamstående familjer ett större ekonomiskt utrymme.

• Satsningar på gratis lovluncher till skolelever, som kan lätta det ekonomiska trycket på de ensamstående som redan har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Socialdemokraternas politik betonar att alla barn ska växa upp under trygga förhållanden oavsett storleken på familjens plånbok. Välfärdssystemet ska utformas så att ensamstående föräldrar inte halkar efter i samhället, varken ekonomiskt, socialt eller psykosocialt. Genom att stärka olika sociala stödmekanismer som underhållsstöd och barnbidrag, men även skapa förutsättningar för bättre villkor på bostads- och arbetsmarknaden, kan ensamstående och deras barn få bättre förutsättningar för trygghet och välmående.