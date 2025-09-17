En röst i kyrkovalet är en röst för bevarandet av vår kultur

Många svenskar tror jag upplever att kyrkovalet inte angår dem. Men i år mer än någonsin tror jag de faktiskt egentligen har starka åsikter kring det.

Svenska kyrkan är en av vårt lands största kulturbärare. Den förvaltar inte bara över 3 400 kyrkor och några av våra mest älskade traditioner, utan bär också upp den gemenskap och omsorg som format Sverige i generationer.

Ateist driver jag för en stark svensk kyrka

Jag är ordförande för Kristdemokraterna i Sigtuna och ateist. Jag tror inte på en gud. Jag tror att man helt enkelt föds in i den religion som är dominerande där man bor. Jag råkade födas i Sverige – och därmed in i en kristen kultur. För det är jag både glad och stolt. Den kristna kulturen är något jag är villig att kämpa hårt för. Den har frihet som ett ledord och jag vill leva i ett fritt land. Svenska kyrkan bär upp våra högtider: jul, påsk, dop, vigslar och begravningar. De är milstolpar som ger mening åt våra liv.

Jag går gärna i julottan och jag skriver under på den kristna värderingsgrunden: att agera vänligt och hjälpa varandra. Det är värderingar som byggt vårt samhälle, utvecklat vår frihet och gett oss ett öppet land. Det är för mig något värt att skydda. Även om jag inte tror på en gud som är allenarådande.

Kyrkan – en kulturbärare för hela Sverige

Jul, påsk, dop, bröllop, begravningar – kyrkans traditioner berör nästan alla svenskar. Kyrkobyggnaderna är landmärken i våra städer och byar. De är symboler för vår historia, vårt arv och vår identitet. Kyrkan har dessutom en stark social roll: ungdomsverksamhet, stöd till utsatta, omsorg för äldre. Som en del av det samhälle vi tar förgivet är kyrkan central som en del av vad det innebär att vara svensk. Jag vill att våra barn fortsatt ska få sjunga Den blomstertid nu kommer i kyrkan på skolavslutningar och att det ska vara en självklarhet och inte en politisk debatt om huruvida det är kränkande mot invandrare till Sverige.

Kristendomens kulturarv – en grund för frihet

Europa och Sverige har byggts på en kristen värdegrund. Den har gett oss friheten att välja, öppenheten för olika livsval och respekten för varje människas värde. Det är denna kultur vi riskerar att förlora om kyrkan förvandlas till en politisk arena för ideologiska experiment. Självklart ska religionsfrihet råda – men just friheten att välja är en del av den kristna värdegrunden. Därför är det viktigare än någonsin att slå vakt om Svenska Kyrkan.

Varför KD och Borgerlig Kristen Samverkan?

I årets kyrkoval ställer Kristdemokrater inte upp under egen partibeteckning. Vi är i stället en del av Borgerlig Kristen Samverkan (BKS) – ett samarbete mellan Kristdemokrater i Svenska kyrkan och Borgerligt alternativ.

Vi står för:

• En kyrka på kristen grund – inte en politisk plattform.

• Bevarat kulturarv – vårda kyrkobyggnader, traditioner och högtider.

• Gemenskap och trygghet – kyrkan som plats för stöd, mening och omsorg.

Din röst avgör

Frågan är enkel: Ska kyrkan fortsätta vara en levande bärare av svensk kristen kultur, eller bli ännu en arena för partipolitik? Din röst är viktig för att avgöra detta. Jag vill att mina barn och barnbarn ska växa upp i ett Sverige där kyrkan förvaltar vårt arv och vår kultur – inte upplöses i ideologiska projekt. Därför röstar jag i kyrkovalet. Och därför röstar jag på KD/Borgerlig Kristen Samverkan. Jag tror att du och många andra håller med även om du som jag är ateist.