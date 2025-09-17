Foto: Jamshid Jamshidi

En röst i kyrkovalet är en röst för bevarandet av vår kultur

Många svenskar tror jag upplever att kyrkovalet inte angår dem. Men i år mer än någonsin tror jag de faktiskt egentligen har starka åsikter kring det.

Svenska kyrkan är en av vårt lands största kulturbärare. Den förvaltar inte bara över 3 400 kyrkor och några av våra mest älskade traditioner, utan bär också upp den gemenskap och omsorg som format Sverige i generationer.

Ateist driver jag för en stark svensk kyrka
Jag är ordförande för Kristdemokraterna i Sigtuna och ateist. Jag tror inte på en gud. Jag tror att man helt enkelt föds in i den religion som är dominerande där man bor. Jag råkade födas i Sverige – och därmed in i en kristen kultur. För det är jag både glad och stolt. Den kristna kulturen är något jag är villig att kämpa hårt för. Den har frihet som ett ledord och jag vill leva i ett fritt land. Svenska kyrkan bär upp våra högtider: jul, påsk, dop, vigslar och begravningar. De är milstolpar som ger mening åt våra liv.

Jag går gärna i julottan och jag skriver under på den kristna värderingsgrunden: att agera vänligt och hjälpa varandra. Det är värderingar som byggt vårt samhälle, utvecklat vår frihet och gett oss ett öppet land. Det är för mig något värt att skydda. Även om jag inte tror på en gud som är allenarådande.

Kyrkan – en kulturbärare för hela Sverige
Jul, påsk, dop, bröllop, begravningar – kyrkans traditioner berör nästan alla svenskar. Kyrkobyggnaderna är landmärken i våra städer och byar. De är symboler för vår historia, vårt arv och vår identitet. Kyrkan har dessutom en stark social roll: ungdomsverksamhet, stöd till utsatta, omsorg för äldre. Som en del av det samhälle vi tar förgivet är kyrkan central som en del av vad det innebär att vara svensk. Jag vill att våra barn fortsatt ska få sjunga Den blomstertid nu kommer i kyrkan på skolavslutningar och att det ska vara en självklarhet och inte en politisk debatt om huruvida det är kränkande mot invandrare till Sverige.

Kristendomens kulturarv – en grund för frihet
Europa och Sverige har byggts på en kristen värdegrund. Den har gett oss friheten att välja, öppenheten för olika livsval och respekten för varje människas värde. Det är denna kultur vi riskerar att förlora om kyrkan förvandlas till en politisk arena för ideologiska experiment. Självklart ska religionsfrihet råda – men just friheten att välja är en del av den kristna värdegrunden. Därför är det viktigare än någonsin att slå vakt om Svenska Kyrkan.

Varför KD och Borgerlig Kristen Samverkan?
I årets kyrkoval ställer Kristdemokrater inte upp under egen partibeteckning. Vi är i stället en del av Borgerlig Kristen Samverkan (BKS) – ett samarbete mellan Kristdemokrater i Svenska kyrkan och Borgerligt alternativ.

Vi står för:
• En kyrka på kristen grund – inte en politisk plattform.
• Bevarat kulturarv – vårda kyrkobyggnader, traditioner och högtider.
• Gemenskap och trygghet – kyrkan som plats för stöd, mening och omsorg.

Din röst avgör
Frågan är enkel: Ska kyrkan fortsätta vara en levande bärare av svensk kristen kultur, eller bli ännu en arena för partipolitik? Din röst är viktig för att avgöra detta. Jag vill att mina barn och barnbarn ska växa upp i ett Sverige där kyrkan förvaltar vårt arv och vår kultur – inte upplöses i ideologiska projekt. Därför röstar jag i kyrkovalet. Och därför röstar jag på KD/Borgerlig Kristen Samverkan. Jag tror att du och många andra håller med även om du som jag är ateist.

  • Peter von Satzger
    Ordförande KD Sigtuna
Av redaktion@marsta.nu

Sigtunas kommuninvånare är inga labbråttor

Insändare Styret i Region Stockholm, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet, har kommit överens om att SL ska köra bussar i Sigtuna kommun i egen regi. Detta riskerar att göra vår busstrafik sämre och dyrare, med färre avgångar.

kyrkovalet

På söndag kan du och fem miljoner andra gå och rösta i kyrkovalet

Insändare Det spelar roll för hela samhället vad kyrkan säger och gör. Svenska kyrkan har över 20 000 anställda – det spelar roll vem som ansvarar för arbetsgivarfrågorna.Svenska kyrkan förvaltar stora mängder fastigheter och skog – det spelar roll vilken syn på miljön som beslutsfattarna har.

Glöm inte bort tillväxten i valprogrammet

Insändare Med ett år kvar till valet arbetar Sigtunas lokala partiavdelningar intensivt med sina valprogram. Fokus ligger ofta på väljarnära frågor som skola, vård, omsorg, badhus eller cykelvägar. Ambitionen är att erbjuda ett smörgåsbord av löften som väljarna tycker verkar tilltalande. Men utan en förståelse för tillväxt riskerar dessa löften att bli tomma ord.

Ditt engagemang behövs i lokalpolitiken

Insändare Avfallsdumpning i naturen, höga hyror, kriminalitet, brister i skolan… Vad upprör och engagerar just dig? Att lyfta sina åsikter vid fikabordet eller på sociala medier ligger nära till hands, men ditt engagemang behövs också i vår lokala demokrati!

Dålig politik ger för få sommarjobb

Insändare I sommar har endast 121 ungdomar i gymnasieåldern fått sommarjobb via kommunen. Totalt finns det ca 2700 ungdomar i åldern 16-19 år och en stor andel av dem har gått arbetslösa hela sommaren. Det är sorgligt.

Skolan är viktigast för Liberalerna

Insändare Nu fylls våra skolor återigen med förväntansfulla barn. Här ska nya drömmar födas, klassresor startas och vår gemensamma framtid formas. För Liberalerna är det självklart att allt börjar med en riktigt bra skola – och arbetet sker både nationellt och lokalt här i Sigtuna kommun.

Sverigekortet gör resande tillgängligt för fler

Insändare Sommarsverige bjuder på något för alla. Från Ystad till Haparanda, från Stockholm till Göteborg kryllar det av smultronställen med natur, kultur och allt däremellan. Många svenskar vill se sig om i vårt vackra land - men höga priser på bussar och tåg gör möjligheterna begränsade för många.

Ingen ska lämnas ensam i hederns skugga

Insändare Sommarlovet ska vara en tid av frihet, inte en period av oro och rädsla. Ändå förs varje år barn och unga från Sverige för att könsstympas eller giftas bort mot sin vilja. Vissa återvänder aldrig till skolstarten.

Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet!

Insändare Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet! Unga i Sigtuna kommun har idag svårt att få jobb. Men istället för att agera väljer den moderatledda kommunledningen att blunda för verkligheten genom att prioritera skattesänkningar före våra ungdomars framtid. Vi vill istället införa en sommarjobbsgaranti för samtliga ungdomar i årskurs nio och på gymnasiet.

Arlandautredaren – Norman – har både rätt och fel!

Insändare Helt rätt har han när det gäller att förhandla bort stationsavgiften på 149:- till A-train som omöjliggör resande för de flera tusental som arbetar dagligen på själva flygplatsen, andra flygrelaterade jobb eller andra verksamheter inom det vidare Arlandaområdet.

repliken: Inga äldre flyttas – om de inte själva väljer det

Insändare Thomas Brandell (S) och David Lundqvist (S) frågar om ännu fler äldre ska flyttas från Sigtuna till andra kommuner. Låt oss vara tydliga. Vi flyttar inga äldre till andra kommuner och vi tvingar inte någon att mot sin vilja flytta från Sigtuna. Att påstå något sådant är insinuant. Brandell (S) och Lundqvist (S), båda ledamöter i vård- och omsorgsnämnden, borde veta bättre.

Barnens trygghet till lägstbjudande

Insändare Arbetarklassen får samhället att fungera. Vi kör bussarna, vårdar de sjuka, bygger vägar och så mycket, mycket mer. Ändå lyssnar ingen när de viktiga besluten ska tas. Det finns ingen fungerande dialog med facken i dag och därför måste politikerna börja stå till svars för sina beslut.

Klimatfrågan kräver samarbete – inte isolering

Insändare Den M-SD-KD-SFS styrda majoriteten i Sigtuna kommun har beslutat att kommunen ska lämna Sveriges Ekokommuner – världens äldsta kommunnätverk för hållbar utveckling som i tre decennier samlat över 80 kommuner för gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och utveckling. Ett nätverk som möjliggör konkret samverkan för att möta en av vår tids största utmaningar.

Europadagen är en påminnelse om att frihet inte är gratis

Insändare Den 9 maj firas Europadagen – ett tillfälle att uppmärksamma den fred, frihet och demokrati som Europasamarbetet byggts på sedan andra världskriget. För oss liberaler är EU långt mer än byråkrati i Bryssel – det är en livlina för Europasamarbete, solidaritet och säkerhet.

Starkt stöd kräver rätt modell

Insändare Det finns mycket att undra om hur den nya fördelningsmodellen för förskolor och grundskolor påverkar respektive enheters möjlighet att nå sina mål. Majoritetens löfte om att den ska utvärderas och vid behov justeras välkomnas, det kommer vi bevaka noga. Den överskuggande orsaken till förändringen var att stärka grundfinansieringen, något man kan göra även utan att minska på den socio-ekonomiska ersättningen.