En person till sjukhus efter olycka på väg 273

En person har förts till sjukhus efter en singelolycka på väg 273 i Herresta i Sigtuna kommun under tisdagen.
Räddningstjänsten larmades vid 12.39 till väg 273 i Herresta efter att en personbil kört av vägen, rapporterar unt.se. Olyckan ska ha inträffat till följd av halt väglag.
En person fördes till sjukhus för kontroll, men det är oklart hur allvarliga skadorna är. Räddningstjänsten avslutade sitt arbete på platsen strax efter klockan 13. Det finns ingen misstanke om brott i samband med händelsen.
