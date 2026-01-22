Emma och Lucy vanliga hundnamn i kommunen

Molly är det vanligaste hundnamnet i Sigtuna kommun, precis som i landet som helhet. Det visar ny statistik från Jordbruksverket, sammanställd av Newsworthy. Samtidigt sticker två namn ut lokalt – Emma och Lucy.
Bland Sigtuna kommuns 50 vanligaste hundnamn är både Emma och Lucy betydligt vanligare här än i riket som helhet. I kommunen finns tio hundar med namnet Emma och elva som heter Lucy, vilket gör dem ovanligt frekventa i ett nationellt perspektiv. Även andra namn har ökat i popularitet i kommunen det senaste året. Enligt statistiken har bland annat Milo, Alice, Luna, Stella och Smilla klättrat både i antal och på topplistan. Nationellt fortsätter Molly att dominera listan över hundnamn, följt av Bella och Charlie. De tre namnen har toppat listorna i majoriteten av landets kommuner under flera år, rapporterar Newsworthy.
Politik Sigtuna kommun planerar att köpa fastigheten på Stationsgatan 4 i Märsta, där bland annat Campino Pizzeria & Salladsbar och Fritidsbanken i dag har sina verksamheter. Byggnaden har tidigare rymt verksamheter som Golden Memories och Kung Carl.
Politik Liberalerna i Sigtuna kommun vill flagga för Grönland runt om i kommunen, mot bakgrund av USA:s presidents utspel om att USA behöver Grönland: - Grönland är ett självstyrande område med ett eget folk och en tydlig rätt till självbestämmande. Vi vill att Sigtuna kommun, precis som vi gör med Ukraina, även ska visa stöd för våra nordiska grannar när dessa rättigheter ifrågasätts, säger gruppledare Pernilla Bergqvist i ett uttalande.
Nyheter Tullverket har nu placerat sin första renodlade sedelhund på Arlanda flygplats som en del av arbetet mot organiserad brottslighet och illegal penninghantering. Hunden är tränad att upptäcka kontanter som förs in eller ut ur landet utan att anmälas.
Nyheter Under onsdagen meddelades att utvisningar till Iran kan stoppas tillfälligt på grund av den rådande inrikespolitiska situationen. Det innebär att märstabon Ayla som riskerar utvisning för tillfället stannar kvar i Sverige.
Nyheter Det tidigare EXPO-området i Skepptuna kan komma att användas för militär verksamhet. Marken har nyligen köpts av Fortifikationsverket, som ansvarar för fastigheter som används av Försvarsmakten.