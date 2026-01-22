Emma och Lucy vanliga hundnamn i kommunen

Molly är det vanligaste hundnamnet i Sigtuna kommun, precis som i landet som helhet. Det visar ny statistik från Jordbruksverket, sammanställd av Newsworthy. Samtidigt sticker två namn ut lokalt – Emma och Lucy.

Bland Sigtuna kommuns 50 vanligaste hundnamn är både Emma och Lucy betydligt vanligare här än i riket som helhet. I kommunen finns tio hundar med namnet Emma och elva som heter Lucy, vilket gör dem ovanligt frekventa i ett nationellt perspektiv. Även andra namn har ökat i popularitet i kommunen det senaste året. Enligt statistiken har bland annat Milo, Alice, Luna, Stella och Smilla klättrat både i antal och på topplistan. Nationellt fortsätter Molly att dominera listan över hundnamn, följt av Bella och Charlie. De tre namnen har toppat listorna i majoriteten av landets kommuner under flera år, rapporterar Newsworthy.